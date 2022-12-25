雲林縣觀光協會與縣府攜手打造千客萬來

雲林縣觀光協會攜手全台觀光業者邁向2023年，協會理事長陳宏杰廣邀基隆、南投、嘉義、高雄、金門等友會，於23日在斗六鵝媽媽鵝童樂園舉辦「第11屆第3次會員大會暨聖誕晚會」，現場嘉賓雲集，縣長張麗善、副議長蘇俊豪、文化觀光處處長陳璧君、社會處長林文志、斗六市長林聖爵、台灣區觀光協會聯合會總會長余紫菱、基隆觀光協會理事長周建芳、南投觀光協會理事長茆晉祥、嘉義觀光協會理事長施皓中、大高雄觀光協會理事長鍾兆奇、金門旅遊協會榮譽理事長彭火興、中臺灣觀光聯盟理事長黃正聰等重量級嘉賓特邀出席，為活動增添風采。

張麗善縣長頒發 「111年度觀光導覽解說人員培訓」全勤獎 。圖/ 觀光協會聯合會總會提供

高票連任的張麗善縣長感謝來自各地的觀光業者齊聚雲林，她表示，這幾年來雲林透過水流、道路、三橫、三縱、生態四角的規劃，觀光量能大為提升，濁水溪從麥寮到林內，揚塵非常嚴重，透過水覆蓋、文蛤覆蓋、綠化植樹，讓一千多公頃的沙洲變成綠洲，成為瀕臨絕種鳥類的最佳棲息地，吸引Discovery前來拍攝。口湖濕地及椬梧滯洪池有超美的夕陽及裝置藝術，成為最美的拍攝景點。為提升藝術文化，爭取經費整建表演廳，雲門舞集相隔19年後又再度到雲林表演，吸引許多民眾前來欣賞。除了北港朝天宮、綠色隧道、草嶺、劍湖山四大觀光景點外，最近最紅的就是武德宮，一年有500萬人次是最旺的財神廟，雲林透過宗教文化帶動觀光提升，雲林也是全國社區營造最多的縣市，歡迎跨縣市產業多多合作與交流。

雲林縣政府文觀處陳璧君處長（中）觀光協會聯合會總會余紫菱總會長（右） 雲林縣觀光協會理事長陳宏杰 （左） 。圖/ 觀光協會聯合會總會提供

文觀處陳璧君處長表示，雲林縣109年觀光人次破千萬，獲六都外第一名，110年因疫情稍微降低但仍排名非六都第一名，更二度超前臺南市。雲林縣財政窘困，縣長除了還債68億，還要增加社會福利、發展觀光，四年來，雲林以文化策動觀光，撕掉「文化沙漠」及「最難玩的縣市」這兩個標籤，交通部觀光局訂定2030年觀光立國，雲林用在地的古蹟文化歷史帶動觀光，成功營造上半年瘋女神下半年瘋男神的熱度，今年四月發行雲林500千客萬來旅遊叢書，雲林從不在觀光列車上到創造觀光奇蹟，成為全國指標，余紫菱總會長也做了見證！雲林連續榮獲4座國際IAA金獎，2020年、2022年北港燈會、2022雲西海洋音樂祭，今年中秋鄧麗君再現雲林-浮空投影音樂會更奪得最高獎項-鉑金獎，讓世界看見雲林深厚文化底蘊，疫情就要解封，雲林已經準備好跟各縣市一起手牽手組成台灣隊，共同迎接國際觀光客。

斗六市長林聖爵說，他在斗六住了40年，看到斗六人口直線上升，地方成長相當快速，太平老街有13000顆燈籠今晚要點燈，是全市18所中小學生創意彩繪，歡迎大家跨年來看燈會，陳宏杰理事長辦了很多活動，最有名的就是舉辦百輛超跑競賽，成功吸引了五、六千人來斗六，雖然有一些小插曲，但也都處理圓滿，難得有協會可以辦這麼大型的活動，未來會和陳宏杰理事長緊密合作，一起舉辦各種活動吸引更多觀光人潮帶動地方發展。



台灣區觀光協會聯合會總會長余紫菱指出，雲林縣有兩位鐵娘子，一位是張麗善縣長，一位是鐵打的貴婦陳璧君處長，在她們兩位長官認真努力的帶領下，雲林已經成為好山、好水、好好玩的地方，余總會長也讚美陳宏杰理事長的能力，短短三年會員成長已近200人，協會透過活動舉辦、特色營造，結合食、宿、遊、購、行各產業與政府攜手合作，雲林千客萬來的目標指日可待，她並勉勵現場嘉賓疫情已經退散，春燕已經到來，明年一定會更好。



最後由雲林縣觀光協會理事長陳宏杰為聖誕晚會揭開序曲，所有兄弟姐妹會與嘉賓在歌聲中同樂，陳理事長並與斗六市長林聖爵許下辦理「市長之夜」，為晚會帶來高潮。