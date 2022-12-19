Honda Certified Used Car台北市民權店正式開幕 創新加設原廠服務廠

Honda Taiwan始終致力於滿足消費者對移動的喜悅，日前隆重宣告，於台北市內湖區民權東路六段30號成立第四間原廠認證中古車據點-Honda Certified Used Car民權店，並結合Honda原廠服務廠，提供消費者能近服務的完善用車體驗。

Honda原廠認證中古車採用原廠八大類標準，以多達137項檢驗程序來檢驗每一台出廠的車輛，讓消費者能夠安心且安全的購買到如同新車品質水準的商品；而在HCUC增換購以及愛車出售時，更也提供「原廠保固」、「原廠專業鑑價」、「原廠服務」、「履歷透明」、「交易權益」、「道路救援」及「7天鑑賞期」。這些服務項目代表著Honda Taiwan對台灣市場的承諾並秉持追求顧客滿意度No.1 的精神，務求提供給車主專業且有保障的優質車款。

Honda Certified Used Car民權店為全台第一家原廠認證中古車且同步結合了Honda服務廠，民權店不僅有HCUC原廠認證中古車，同時據點內亦採用全程e化接待服務，透過手機APP可以隨時確認車輛維修狀況。據點內不僅嚴格遵守Honda 服務流程以及品質，還提供所有來廠保養維修的顧客手工精緻洗車，同時也幫助解消內湖廠的服務量能，提升保修效率並提供優質的保修服務。