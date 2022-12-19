PopLine Art Office取得授權拓展台灣品牌與藝術跨域結合

『2022台北插畫藝術節』台北插畫藝術節落幕 巨石強森經紀公司 Zenulla首度參展受矚目。今年共有152個來自9國的藝術家與品牌，以及12位特邀藝術家與服裝設計師參展，除了台灣在地創作者，也包含了墨西哥、德國、日本、香港、西班牙、法國、馬來西亞的創作者。而當中最受矚目的是這次獲得『美國Zenulla公司』獨家授權代理的『PopLine Art Office普普樂藝術事務所』所帶來的三位國際知名藝術家Angie Rozelaar（法國）、Mia Charro（西班牙）、Venie Tee（馬來西亞）。Zenulla為美國知名經紀公司，旗下藝人包括巨石強森（Dwayne Johnson）、克蘿伊·摩蕾茲（Chloé Grace Moretz）等好萊塢影星外，還擁有超過150多位各國優秀的視覺/插畫藝術家。『PopLine Art Office普普樂藝術事務所』做為台灣代理公司，更是希望致力拓展台灣藝術與品牌跨域的結合，這次展出的三位藝術家，已成功與國際品牌合作包含：CHANEL、MARTELL、LONGINES、STABILO、IKEA、ANTHROPOLOGIE、PENGUIN RANDOM HOUSE、BLUE SKY、ZARA等。展覽才剛結束，已經有不少台灣經典與新創品牌洽談合作機會。

PopLine Art Office 普普樂藝術事務所執行長連珮如與參展作品。 圖／普普樂藝術事務所提供

為符合這次插畫藝術節的主題「時尚動物園」，三位國際藝術家帶來關於“動物”主題作品。當中來自法國的Angie Rozelaar，以充滿色彩感染力與想像力的“Planet-Cat喵星人”系列，正在迅速成為受歡迎且獨特的藝術IP。來自美麗的西班牙北方比斯卡亞小鎮的Mia Charro，她風格中最有標誌性的部分，是她代表了自然的魔法和古老祖先的智慧。而來自馬來西亞的Venie Tee的時尚 IP新作系列，作品風格充滿引領時尚潮流的魅力與態度。Venie Tee除了是藝術家，更是國際知名的服裝設計師，這次貼合展會“時尚”主題，特別展出三幅關於服裝設計作品，包含服裝設計圖稿與國際服裝週速寫模特兒走秀圖。展覽也邀請到臺灣服裝設計師黃秀瑾，共同展出她善於運用“臺灣原生動植物”元素的服裝設計作品，期望透過這些獨特的意象將臺灣之美轉譯在時尚美感的設計上。

『PopLine Art Office普普樂藝術事務所』帶來的三位國際知名藝術家Angie。 圖／普普樂藝術事務所提供

值得一提的是，『PopLine Art Office普普樂藝術事務所』執行長連珮如及共同創辦人賴勇坤，兩位都是臺灣知名藝術家／策展人，連珮如為曾獲傳藝金曲獎的琵琶演奏家，而賴勇坤更是曾入圍金馬、金鐘的最美台劇「茶金」美術指導。兩人合作成立「藝術事務所」，就是希望秉持”PopArt普普藝術”的精神，拓展藝術與品牌授權、藝術展演、音樂製作、視覺美術設計、活動策劃、跨域製作等多元形式的結合。有別於其他整合行銷公司，PopLine以藝術美學為原點，深耕台灣藝術文化精神，打造臺灣與國際藝術、時尚、品牌跨域整合的頂尖服務團隊。連珮如表示，近年許多國際精品品牌都喜歡尋找潮流藝術家合作，藉由藝術作品與商品的聯名、開發限量專屬系列等設計，帶動品牌年輕化與新世代消費者溝通，都獲得非常好的成績。而尋找到適合自身品牌的藝術家，開啟合作的授權、溝通協調、設計、行銷等都是非常繁瑣的專業，這也是為何成立PopLine Art Office普普樂藝術事務所的初衷。

未來除了服務藝術家與品牌的產業合作，普普樂藝術事務所也將以策展的概念積極打造各種藝術與品牌的體驗活動，希望透過日常的生活感受Pop Art普普藝術的美好。