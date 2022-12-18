觀光協會聯合會 台澎金馬業者齊商討大計

台灣區觀光協會聯合會召開第8屆第12次理監事會議暨第9屆第1次會員大會籌備會，12月16日在嘉義太保長榮文苑酒店舉行，由余紫菱理事長主持，來自台澎金馬各縣市觀光協會及各地商圈總會、觀光工廠、觀光產業聯盟及觀光相關行業人員參與，會中秘書長邱于珊提出會務報告及財務長姚海雲財務報告，並針對第九屆理監事人選、組織再造及2023年觀光產業如何結合發展提出討論，經過一番討論後達成共識作為未來推展方針。



與會貴賓有全國商圈總會長胡神賀、全國觀光工廠促進會榮譽理事長郭治華、養生保健休閒協會理事長周琮棠、中臺灣觀光產業聯盟協會理事長黃正聰、基隆市觀光協會理事長周建芳、基隆大武崙工業區廠商協進會理事長陳麗香、台北市烏來區觀光協會理事長張銘義、台北市婚紗攝影公會理事長高志榮、桃園市魅力金三角地方特色產業發展協會理事長王根深、苗栗縣觀光協會榮譽理事長江德利、苗栗縣磚家藝族協會理事長易榮昌、苗栗縣民宿協會榮譽理事長賴國章、苗栗縣水上活動休閒協會理事長林吉財、台中市旅遊協會榮譽理事長陳耀邦、台中市大坑風景區觀光協會理事邱于珊、南投縣觀光協會榮譽理事長吳錦坤、南投縣北港溪溫泉觀光協會蔡憲彰榮譽理事長、雲林縣觀光協會理事長陳宏杰、嘉義縣觀光協會理事長施皓中、嘉義市觀光協會理事長張裕隆、嘉義縣新港鄉頂菜園社區發展協會理事長陳明惠、大台南觀光協會理事長蔡勝佳、台南市休閒農業發展協會理事長賴金瑞、台南北門商圈理事長洪有志、台南下營商圈理事長江丁興、台南天壇五條港商圈理事長侯美惠、台南市玉井街區發展協會理事長林家寶、宜蘭縣南方澳商圈林木溪理事長、花蓮縣農會理事長余國基(阿美麻糬董事長)、澎湖觀光協會理事長陳仁和、澎湖馬公商圈理事長孫一中、澎湖菊島智庫協會理事長薛蘢富、金門旅館公會理事長蕭淑珍、金門旅遊協會榮譽理事長彭火興、馬祖觀光協會榮譽理事長曾林官、小琉球商圈理事長林美慧等逾80人與會。





台灣區觀光協會聯合會余紫菱理事長。 圖/ 觀光協會聯合會提供

余紫菱理事長首先感謝大家多年來對聯合會的支持，會務才能推展順利，她即將在明年2月14日卸下理事長職務，肩上重任即將交棒，心中無比歡欣與感謝，六年的耕耘終於看到聯合會越來越茁壯，各縣市理事長、董事長會友像家人一般溫暖，大家共同度過了最艱難的三年疫情難關，終於撐到現在疫情解封，口罩令鬆綁，國境也開放了，觀光寒冬已過，春燕已經來臨。這幾年聯合會做了很多事，對政府高層建言，爭取權益及補助，對外聯結資源，對內交流聯誼，辦理多場培訓班、研討會、旅遊活動，感謝所有團隊成員的付出。這次也特別感謝副理事長林務局長(台灣萬里長城董事長) 安排在環境優美的長榮文苑酒店開會，設宴招待美酒佳餚，並熱情贈送理監事特色啤酒鴨禮盒、招待全體與會人員參觀國立故宮南院。



副理事長林務局長平時對會務大力支持出錢出力獲得大家肯定，余紫菱理事長提議由林務局長接任第九屆理事長，繼續帶動會務發展，經所有理監事一致認同，林務局長也願意承接此重任，擬於明年2月13日在台灣萬里長城召開會員大會進行選舉與交接典禮。林務局長當場宣布樂捐新台幣101萬元作會務發展基金，榮譽理事長蘇瑞東也跟著宣佈樂捐10萬元，獲得在場人員熱烈掌聲。





台灣區觀光協會聯合會副理事長林務局長。 圖/ 觀光協會聯合會提供

林務局長表示，台灣區觀光協會聯合會乃包括台澎金馬各縣市觀光(旅遊)協會之聯合會，成立於1989年前身為台灣省觀光協會，以推動台灣觀光為宗旨；以聯結合作榮耀觀光為目標。協會成立至今已33年，在所有理事長盡心盡力下才有今日成果，聯合會經營不容易東西南北各地，還有離島都要坐飛機及高鐵，花費很多時間與金錢，感謝大家對聯合會的支持。這三年新冠疫情肆虐下，觀光產業苦不堪言，藉此次會議大家集思廣義，觀光產業團結一致，期盼疫後觀光產業大復甦，帶動各地方經濟提升。他並感謝余紫菱總會長任重道遠承先啟後，明年2/13歡迎各縣市理事長帶所有會友到台灣萬里長城來交流，他接任總會長後一定積極發展會務，和政府一起推動台灣觀光復興。



榮譽理事長賴正穎肯定余紫菱理事長的認真奉獻，很高興看到聯合會老朋友新朋友能齊聚一堂，像他當年擔任理事長時大家都很有向心力，聯合會可以為產業做很多事。他2005年時擔任聯合會理事長帶領全國各縣市觀光(旅遊)協會代表拜會交通部觀光局並舉行座談會，政府終於同意開放金門中轉兩岸、國人憑護照由金門進出大陸，小三通開放後帶動整個觀光產業大發展，但現在因受疫情影響，關閉兩岸小三通造成觀光產業莫大損失，希望能早日開放讓觀光產業大復甦。另外也希望聯合會行文建議政府不要將先總統蔣中正的銅像毀掉，那是可以賺大陸客的珍貴觀光財，可以開放讓民間觀光產業認養。



會中也召開第9屆第1次會員大會籌備會，提出修改組織章程，因聯合會為各縣市協會理事長所組成，為區分地方與中央之識別，故聯合會理事長改稱總會長，副理事長改稱副總會長，理事監事名額將增加員額、總會長一屆三年連選得連任改為不連任，讓有意願服務付出的會員都有機會，以上提案獲得與會理監事無異議通過，將待會員大會通過報請主管機關內政部核備。



