手護星願 讓愛永續 歐德募集1001份耶誕禮物 愛心大使吳東諺 白家綺陪伴孩子歡度耶誕

「孩子的笑容是最美的幸福」，疫情影響，台灣各行各業受創，很多社福單位受到波及，募款不如往年，歐德集團手護星願堅持不停擺，自2008年舉辦開始，至今邁入第15年，在愛心大使吳東諺、白家綺及歐德傢俱、優渥設計共同號召下完成星願，總共募集到1001份耶誕禮物，要給孩子一個難忘又快樂的耶誕節。

歐德集團「2022 手護星願 讓愛永續」這次捐贈的社福單位有「基督教救助協會」、「小太陽關懷協會」、「博幼基金會-濁水中心」、「原住民少年兒童之家」、「花蓮豐裡國小」的孩子們，12月14日舉行捐贈儀式，邀請基督教救助協會副秘書長鄭夙珺、博幼基金會澎湖及濁水中心督導許嘉雯、愛心大使吳東諺、白家綺和孩子蒞臨參加。歐德集團策略長張蔭泉表示，一般人覺得容易取得的生活用品，對偏鄉孩子來講卻是異常珍貴，看到他們拿到禮物滿足的樣子，歐德集團手護星願就更要堅持下去。

歐德集團「手護星願 讓愛永續」陪孩子度過溫馨快樂的聖誕節。圖／業者提供

「世界上最美的禮物是愛，把愛的禮物送給最需要的人!」 基督教救助協會副秘書長鄭夙珺感謝歐德集團手護星願捐贈500份禮物，給1919陪讀班的孩子們，讓他們感受愛。

基督教救助協會副秘書長鄭夙珺(右) 致贈感謝狀給策略長張蔭泉(左)，感謝歐德集團的善舉，並表示世界上最美的禮物是愛。圖／業者提供

歐德公益30除了愛心捐款給博幼基金會，也提供132份耶誕禮物給濁水中心的每位孩子，督導許嘉雯感恩表示，這是中心首次有企業提供每位孩子專屬特製的星願禮物，不用抽籤不用分配，讓老師孩子驚喜又感動，收到禮物時還直呼這是真的嗎?感謝卡裡孩子寫滿祝福「祝福大家身體好、祝福大家心情好、祝福大家沒煩惱，聖誕快樂不得了!」

身為四寶爸媽的愛心大使吳東諺、白家綺感性說道:「個人如果有行善的能力，就不可推辭。」今年禮物受贈對象多為花蓮、南投偏鄉的原住民孩子，因身處高海拔冬天特別冷，很多孩子希望有條溫暖的棉被，甚至想要單人床墊，可以度過寒冬；加上山上的孩子喜歡運動賽跑，除了籃球、足球、蛇板、滑板車等，更需要球鞋，其中還有一雙比大人腳還大的30公分球鞋，「不管禮物募集多困難，歐德集團使命必達!」

捐贈活動當天安排小朋友以聖誕為彩繪主題，體驗手作「森活好盆友」，孩子開心的說:「本來天冷想躲在家裡不出門，還好今天有來，不但拿到好多禮物，還可以親手做植栽，太好玩了。」讓孩子們度過充實又快樂的一天。

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