實踐普惠金融 中壽獲三項大獎肯定

微型保險競賽連續八年獲獎 ，從高齡及弱勢金融友善實踐社會價值

中國人壽積極響應政府政策，實踐普惠金融，秉持「公平同理，待客如己」的企業理念，落實金融消費者權益保護，推動微型保險及小額終老保險，從金融友善延伸到高齡友善及弱勢友善的推動，實踐壽險業的社會價值。中壽各項金融友善作為備受行政院金融監督管理委員會肯定，榮獲微型保險競賽業務績優獎、身心障礙關懷獎及高齡化保險競賽表現優良獎等三項大獎肯定，其中微型保險競賽已是連續八年獲獎，由中國人壽首席執行副總經理許東敏代表受獎。

中國人壽總經理黃淑芬表示，中壽重視客戶服務體驗，深知每次與保戶的接觸都是公平待客的落實，也是保戶對公司信任的展現，一直以來秉持 「愛與關懷」的核心精神，推動普惠金融，持續優化服務流程，力求保障金融弱勢族群的財務安全及自身權益，帶來有溫度的保險體驗。中壽持續推動微型保險、小額終老保險，善盡社會責任，努力成為弱勢族群的後盾、發揮保險安定社會的功能，讓高齡及弱勢族群，都能在中壽享有平等無礙的金融友善服務。

在弱勢族群的關懷與服務上，中壽始終保持與社會共好的初心，自103年起推動微型保險，主動捐贈予多個縣市及社福團體，包括宜蘭縣政府、雲林縣政府、花蓮縣政府、台東縣政府、台南市政府、高雄市政府、勵馨社會福利基金會、靖娟基金會、聯合勤募及社團法人台中市基督教青年會等單位合作，擴大微型保險的社會保護傘，受保障人數、保障金額逐年持續成長，擴大提供對經濟弱勢家庭的保障，發揮保險「救急」的效果，減少突發事故對家庭經濟造成的嚴重衝擊；同時，中壽更首創與台東縣府合作，提供全縣所有社工專屬社工保險，以守護「弱勢守護者」，擴大弱勢者的保護傘，獲得微型保險競賽業務績優獎及身心障礙關懷獎肯定。

中壽以「高齡金融守護者」自許，持續優化服務流程，力求保障金融弱勢族群的財務安全及自身權益，長期關注失智、高齡金融友善等議題，透過小額終老保險提供高齡者基本保障，獲得高齡化保險競賽表現優良獎。中壽金融友善作為獲主管機關高度肯定，今年也再度名列於金管會公布之「金融服務業公平待客原則評核」排行前25%名單中，不僅連續四年得到此殊榮，更是自評鑑開辦以來，極少數每年蟬聯績優的壽險業者，彰顯中壽以愛與關懷的精神，將客戶服務思維深植於企業文化之中，透過積極作為創造社會共好。 在「公平同理，待客如己」企業文化下，期以友善金融服務的力量，讓金融弱勢族群都能實現身體安全、心理安全與財務安全的願景，朝向最被客戶推薦壽險公司的目標邁進。