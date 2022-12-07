2022亞洲步道大會在台灣 齊聚 夢想之路

第四屆亞洲步道大會首次在台灣舉辦，本屆以「齊聚 夢想之路」為主題，有來自海外9個國家、21個步道組織與政府單位，加上國內各單位代表，喜愛山林、喜歡徒步的國際海外朋友們共300多人共聚一堂，可說是疫情後最大規模的國際登山步道盛事！

台灣有70％是山林丘稜，全台3,000公尺以上高山有268座，129條河川水系，有高山深谷到森林草原，因此在山林的地貌景色非常的豐富，有許多台灣特有的山林步道美景、豐富的生態物種，步道對於台灣而言蘊含歷史人文、產業及經濟上的重要歷史價值。

主辦單位千里步道協會，這次特別為規劃了在台灣具有重要歷史背景與寓意的國家級綠道，包含具有百年歷史的北台灣的淡蘭古道、位於台灣西部具有300年歷史的原住民族遷徙狩獵的-樟之細路、從海平面到東北亞最高峰玉山，全長177公里，高度差3952公尺的山海圳以及交通較方便的郊山-台北大縱走的手作步道！都非常值得各位喜愛登山健行的貴賓朋友們走訪體驗，對台灣有更多的認識！

歐都納董事長-程鯤參加亞洲步道大會迎賓晚宴致詞。圖／歐都納提供

讓歐都納以2022亞洲步道大會在台灣的贊助單位出席這場盛會，並與知名國際設計大師蕭青陽聯名合作，共同推出2022亞洲步道專屬款外套，以象徵群山之島台灣的友善步道主題意象，與來自台灣及世界各國的貴賓們締結友誼。透過這次盛大的活動，除讓國際看見認識台灣之美，也希望如同這次大會的主題「齊聚 夢想之路」一樣，讓台灣與國際喜愛山林的朋友們一起大步向前，走向夢想與希望！