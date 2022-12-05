北市旅舘公會理監事會議 探討後疫情時代旅館業重回往日榮景

後疫情時代，旅館業要如何重回往日榮景? 北市旅舘公會12月2日在萬華凱達大飯店舉辦理監事會議，邀請安信建經公司總經理張峰榮、彰化銀行、遠東銀行等業界代表共同針對旅館業在公共安全、經營管理等多方面的法律及資金問題進行深度探討。

旅館公會理事長韋建華指出，本次會議最大的成果，也就是率先凝聚理監事內部之共識，在12月29日會員大會中整合全體會員之共識，於2023年3年13日以旅館公會的名義，正式與安信建築經理公司簽訂合作契約，加速台北市近20間旅館的都市更新，重拾往日風采。

韋建華指出，2018年2月6日花蓮發生芮氏規模6.2級天搖地動的大地震，讓當地遭受重創，位在斷層帶的統帥飯店倒塌傾斜，政府開始陸續要求全台的旅館業者，要開始作耐震評估，屋齡40年以上的危險或老舊旅館，例如松江路長春路交會口的六福客棧、松江路的慶泰飯店、北投的水紗蓮飯店等，皆陸陸續續準備拆除及重建，做到危險老舊建築物的都市更新。除了改善原有的市容環境之外，對於整體的公共安全及居住安全，都有提升的作用。

「人命關天、刻不容緩!」韋建華認為，很多事情今天不做明天就後悔，試想，如果在台北市的旅館發生像花蓮統帥飯店一樣的悲劇，這肯定會變成打擊觀光的重大事件。因此，如何配合政府推動都市更新及危險老舊旅館的拆除重建，維持整體的觀光形象，臺北市旅館商業同業公會責無旁貸。

韋建華指出，旅館業者與其鴕鳥心態的逃避，不如積極面對，但是都市更新需要大量的資金來源，政府近年來又開始緊縮建築業的資金，這樣一個矛盾的政策，未來公會也會透過拜訪立法院，期盼藉由公聽會的召開，促使政府針對旅館業之建築物安全重建的資金鬆綁，畢竟人命關天，不是以打壓房地產的方式間接打壓了老舊旅館建築物安全。

將和旅館公會簽訂合作契約安信建經公司是由「信義房屋」及「台新銀行」在民國84年共同投資設立，至今累積受託管理不動產興建個案累計達300件。韋建華期盼藉由安信建經公司的專業建議，提供台北市旅館商業公會，每一個會員在需要都市更新重建的時候，可以針對自身的旅館，提供整體興建計畫之相關環節及資金取得，提供會員旅館全程、有效的專業建議及服務。

韋建華透露，在取得會員共識之後，雙方在明年（2023年）3月13日，將共同以推動「安全觀光住宿」為前提簽訂合作契約，加速台北市老舊旅館的重建。會中也邀請安信建經公司、信義房屋及台新銀行三位董事長到場見證雙方的簽約儀式。