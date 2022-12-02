地美金融首次線下聚餐交流最大首獎百萬折扣

「地美金融」於11/19週六舉辦首次線下交流聚會與賞屋活動，受邀者包含NFT持有人與社群群友們都積極到現場參與，其中也有許多人是從台北特地前來參加，當天活動內容安排豐富，開場時由地美團隊分享未來NFT發行計畫，此次餐會還請到永慶房屋ACE團隊的不動產經紀人陳泓謀分享大台中地區的房市分析、中古屋與預售屋比較、賞屋購屋入門知識。

最後重頭戲則是一個100萬購屋折扣抽獎、持有人加碼抽獎，餐敘後地美與威富團隊將所有參與者帶至建案接待中心，提供NFT持有者如VIP般專屬賞屋時間，讓NFT持有者第一手了解十二淳建案資訊。

地美金融團隊受邀參加WEB2030跨界融合圓桌論壇，從左依序為營運長 黃一峰Rex、執行長 楊朝竣Austin、行銷長 郭建霆Justin 。圖/地美金融提供

參與活動的NFT持有者曾先生表示，在目前加密貨幣與股市皆為熊市的時期，像地美這樣與實體商業模式結合的項目相對更有保障，實際參加活動也能夠直接與發行團隊交流，了解建設公司建案推行進度，覺得很放心也玩得很開心，期待下次的聚會。

地美金融NFT持有人與社群群友認真聆聽講師陳泓謀分享大台中房市分析與賞屋購屋入門知識。圖/地美金融提供

「地美金融」另一創辦人楊朝竣指出，因為NFT不受地域的限制，能夠將規模擴展至全球各地。目前地美團隊已積極與不動產業者接洽，其中也包含國際不動產業者，期待運用web 3.0全球資訊網發展的特性，來打造出無國界的不動產NFT，透過不同類型之地產NFT所結合之賦能，讓地產行銷有更多可能性，不管是地產開發商、房地產投資人、幣圈持有人、甚至是代銷團隊、家具家飾、室內設計業都可以共同參與其中，藉此創造出多贏局面，更能降低房地產在大眾遙不可及形象。

運用Web3.0社群特性讓更多人能深入了解不動產知識 並打造去中間化的跨國房產生態系

地美金融商業模式。地美金融/提供

「地美金融」 有別於目前市場主流的圖像式NFT，摸不著看不著，只是一張JPG跟一串數位憑證，地美金融希望不動產之實體經濟活動結合區塊鏈NFT技術，在圖像背後代表的是實體經濟的賦能，這張NFT才具備持有之價值，地美團隊也認為與實體產業虛實整合的NFT才會是未來NFT的主流價值。

「地美金融」團隊也觀察到Web3.0的世界，有別於傳統上對下行銷，B段企業與C端消費者互動更直接且即時。運用此特性可以讓B段與C端潛在客群更直接接觸，透過互動增加品牌滲透度跟認同感。「地美金融」其中創辦人黃一峰指出，「這像產地直銷的概念，去中間化節省的資源可以回饋給消費者、過程參與的NFT持有者，達到多贏的局面！」因此「地美金融」也相當著重在與社群互動，透過線上AMA（Ask Me Anything）、線上講座等活動，同時結合各廠商所提供之福利，讓社群參與度更高，打造一個全台最大不動產交流社群。