地美金融首次線下聚餐交流最大首獎百萬折扣
「地美金融」於11/19週六舉辦首次線下交流聚會與賞屋活動，受邀者包含NFT持有人與社群群友們都積極到現場參與，其中也有許多人是從台北特地前來參加，當天活動內容安排豐富，開場時由地美團隊分享未來NFT發行計畫，此次餐會還請到永慶房屋ACE團隊的不動產經紀人陳泓謀分享大台中地區的房市分析、中古屋與預售屋比較、賞屋購屋入門知識。
最後重頭戲則是一個100萬購屋折扣抽獎、持有人加碼抽獎，餐敘後地美與威富團隊將所有參與者帶至建案接待中心，提供NFT持有者如VIP般專屬賞屋時間，讓NFT持有者第一手了解十二淳建案資訊。
參與活動的NFT持有者曾先生表示，在目前加密貨幣與股市皆為熊市的時期，像地美這樣與實體商業模式結合的項目相對更有保障，實際參加活動也能夠直接與發行團隊交流，了解建設公司建案推行進度，覺得很放心也玩得很開心，期待下次的聚會。
「地美金融」另一創辦人楊朝竣指出，因為NFT不受地域的限制，能夠將規模擴展至全球各地。目前地美團隊已積極與不動產業者接洽，其中也包含國際不動產業者，期待運用web 3.0全球資訊網發展的特性，來打造出無國界的不動產NFT，透過不同類型之地產NFT所結合之賦能，讓地產行銷有更多可能性，不管是地產開發商、房地產投資人、幣圈持有人、甚至是代銷團隊、家具家飾、室內設計業都可以共同參與其中，藉此創造出多贏局面，更能降低房地產在大眾遙不可及形象。
運用Web3.0社群特性讓更多人能深入了解不動產知識 並打造去中間化的跨國房產生態系
「地美金融」 有別於目前市場主流的圖像式NFT，摸不著看不著，只是一張JPG跟一串數位憑證，地美金融希望不動產之實體經濟活動結合區塊鏈NFT技術，在圖像背後代表的是實體經濟的賦能，這張NFT才具備持有之價值，地美團隊也認為與實體產業虛實整合的NFT才會是未來NFT的主流價值。
「地美金融」團隊也觀察到Web3.0的世界，有別於傳統上對下行銷，B段企業與C端消費者互動更直接且即時。運用此特性可以讓B段與C端潛在客群更直接接觸，透過互動增加品牌滲透度跟認同感。「地美金融」其中創辦人黃一峰指出，「這像產地直銷的概念，去中間化節省的資源可以回饋給消費者、過程參與的NFT持有者，達到多贏的局面！」因此「地美金融」也相當著重在與社群互動，透過線上AMA（Ask Me Anything）、線上講座等活動，同時結合各廠商所提供之福利，讓社群參與度更高，打造一個全台最大不動產交流社群。