緯育TibaMe打破學習平台限制 解決產業人才需求痛點

過去兩年，疫情加速了數位轉型需求，遠距工作和線上學習儼然變成一種日常，通膨和俄烏戰爭讓世界再次起了巨大改變，人才需求也迫在眉梢，不管是企業對人才的渴求或個人在職場上所需進化的能力也跟從前大不相同，數位型和國際型人才在市場上的競爭更加激烈，要找到對的人更是難上加難。

緯育也觀察到，企業人才要永續，本身能否提供員工足夠的職涯發展或培訓計畫是至要關鍵; 個人則會期待透過提升「職場競爭力」以及有效發揮「個人影響力」和「自我實現的價值」來增加自我談判的籌碼與地位。

緯育訓練人才，也幫企業找到好人才

緯育TibaMe身為全台最大的數位人才培訓平台之一，過去七年累積擁有27萬以上的註冊會員，協助1,100家以上企業人員派訓及200多家專案顧問導入，配合各業態提供適合的培訓方案，提供完整的顧問式服務。近年，服務觸角更延伸至協助個人就業輔導與徵才企業間的媒合。

紮實的課程架構、實務導向的專題實戰，讓訓用接軌不再是口號，緯育TibaMe成功讓就業養成班結訓者有一技之長，無縫接軌進入職場，除為企業帶來大量優秀新血與人才，也為企業提前完成專職人力的培訓，協助企業提前佈局未來團隊。」接下來緯育TibaMe也會透過更多元管道併進，持續用實際行動解決產業人才問題，扮演起企業與求職間的媒合橋樑。

緯育執行長許延岳笑著表示：「大家認識緯育，都是從ICT這一塊開始，連母集團緯創也來問我們，既然你們培育了這麼多AI人才，有沒有可以介紹來我們這上班的，結果一試就是多年，現在內行的都知道，要來緯育找人才。」截至今年，緯育已與1300家以上企業合作，協助超過7000人成功就業，預計今年下半年到明年初將迎來人才媒合高峰收割期，可再培訓近千位新血投入市場。

人才培力不設限，想方設法多元併進

為更貼近企業培訓需求，緯育TibaMe也提供企業雲端培訓平台及數位人才培訓服務，除降低辦訓成本，協助企業擴大學習範圍及範疇，讓學習數據回饋更即時。這3年期間，企業員工透過TibaMe for Business平台至今年八月已累積超過一千萬次的學習，總時數超過85萬小時，員工累積完課率超過六成，累計培訓企業員工高達十萬人次以上。過去兩年也協助IC設計龍頭以線上課程搭配線下實作，培訓超過700位AI工程師。

而許多選擇來到緯育TibaMe線上學習平台的學員也表示，可以很清楚從平台上看到緯育在課程規劃上的用心。透過三大課程領域職場、科技及語文，再往下延伸九個主題課程的分類，一目瞭然找到自己想要學習的標的，如實對準了職涯或組織長期發展所需的職場技能，協助個人在自我職涯成長發展上有所斬獲，近期也獲得政府單位數位發展部績優辦訓單位的肯定。

許延岳也接著提及：「緯育的企圖心不只如此，我們自詡為最實用的教育科技平台，就是希望真的可以用我們的專業串起企業和個人間的平台，累積個人帶得走的能力，也實際協助產業解決人才問題。我們相信，教育可以改變未來，科技可以創造改變！市場需求在哪，我們就在哪。」 不管是「個人全方位學習」或「企業多樣化培訓模式」，都是緯育TibaMe一直在意的課題，如何照顧到每一位學習者的需求，是緯育TibaMe學習平台創建的初衷；下一步，緯育TibaMe將持續透過內容、系統、服務等三大範疇的精進與提升，協助企業做到全方位的人才養成，打造多元培訓需求場景，持續訓練未來人才，致力產業人才永續。