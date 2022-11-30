虎科大結盟中區院校為無人機產業建置青年人力庫

從教育端導入無人機產業人才實習與就業，吸引更多青年投入

國立虎尾科技大學以「飛機維修與無人機產業人才及技術培育基地計畫」在11月30日與國立中正大學、國立嘉義大學、吳鳳科技大學、朝陽科技大學等院校簽署合作意向書 ，未來五校將以夥伴關係進行跨領域合作，共同合作培養無人機產業人才，擴大專業青年人才庫。

虎科大對焦無人機產業發展，以飛機工程系訓練場域培育無人機技術跨域專才，獲得教育部「建置區域產業人才及技術培育基地計畫」9000萬元補助，結合嘉義縣「亞洲無人機AI創新應用研發中心」發展無人機智慧研發聚落，銜接產學技術啟動產官學交流，包括技術共同支援、設備資源共享、課程協同規劃、業師參與授課、共同編撰教材、甄選培育學生、擬定實習輔導等措施。

簽約後貴賓合影。圖／虎科大提供

為擴大青年國家隊的人才部署，虎科大再與中正大學、國立嘉義大學、吳鳳科技大學、朝陽科技大學等院校簽署合作意向書，約定從教育端導入無人機產業人才實習與就業。在合作計畫中，5校將提供在學和在職人才進行培育、無人機技術研發合作，航空科博與科普教育推動，學生實習與就業媒合及國際產學深耕等，持續強化無人機技術研究和應用。

中正大學資訊長熊博安指出，中正雖無航太與飛機工程科系，但有化工、通訊、資訊與電機等研發能量，並有無人機電池、通訊裝置、感測裝置等研究，另有永續智慧城市監控中心，可監控多台無人機飛行狀況等，在相關領域可提供夥伴學校課程資源，共同培育人才。

嘉義大學校長林翰謙表示，嘉大的合作重點將著重在無人機人才的培育，以及應用無人機發展精準林業、農業及動物生態相關領域，並提供農學與理工學院跨域整合資源共同推動計畫。

虎科大同時將與吳鳳科技大學針對運輸消防技術導入無人機研發，運用無人機觀察火場作為消防決策參考，俾益消防專業人才培訓。虎科大與朝陽科技大學航空機械系，以培育航空機械技術應用人才為合作目標，並將師資連結產業需求加速無人機技術產業化。

虎科大校長張信良表示，無人機主題是台灣近幾年必須盡速建立能量的主題，技職體系與高教體系應該更適當地做連結，虎科大將從場域、設備、師資與人才培育等方面，以更開放的態度來分享學校資源，建立緊密合作關係。