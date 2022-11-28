2022 次世代技術應用成果發表 提升數位科技國際競爭力

數位科技人才已成為國家產業維持競爭力的重要關鍵。為帶動產業轉型與升級，數位發展部數位產業署辦理「數位科技解決方案競賽」與「以戰代訓」人才培訓等機制，著眼培育前瞻技術及跨領域應用的菁英人才，以便接軌國際市場，促成相關產業的升級轉型，於今年在圓山花博爭艷館「2022次世代技術應用成果發表會」進行分享交流，吸引許多專業人士與民眾的目光。

楊孫宜科長表示，21世紀數位人才珍貴，而促進數位科技創新應用落實協助產業發展，最重要的是人才培育，因此數位產業署雙管齊下。圖／郭靜芝

相較於沒有特定目的，進入職場的實習計劃，「以戰代訓」的學員都是在企業實際進行中的專案招募，讓學員參與實際專案進行實作，學習如何完成企業所需的作品及提升實戰能力。今年參與的五家企業包括唯晶科技、台灣角川國際動漫、未來製作所、成境科技與田野科技。其中成立近20年，為大中華區規模最大的美術外包及遊戲研發工作室的唯晶科技，有鑑於各領域對Metaverse相當重視，但台灣對相關工具的研究相對較少，因此決定以當紅的Unreal Engine 5遊戲開發引擎為主軸，藉由以戰代訓、做中學的方式培訓人才。該公司的開發團隊帶領7位招募到的學員並發掘他們的擅長領域，再針對三階段培訓架構執行為期兩個月的專案。

另一項成果展示「數位科技解決方案競賽」，共有52支數位科技好手組隊，針對六福村主題遊樂園、國立海洋科技博物館、台灣橫浜八景島 (Xpark)、遠雄海洋公園、众社企股份公司與味榮食品等六個單位提出的題目，參與提案競賽，歷經三個月的激烈競逐後總計決選出15組獲獎團隊，最後由「海盛科技」建構的AI魚群辨識技術，採用多特徵辨識避免個體色彩多變性、半監督式自我標註學習流程等技術實證，導入國立海洋科技博物館榮獲金獎肯定，獲得與企業簽署MOU機會以及獎金50萬元獎勵。

今年在圓山花博爭艷館「2022次世代技術應用成果發表會」進行分享交流，吸引許多專業人士與民眾的目光。圖／郭靜芝

針對全台最大海洋公園遠雄海洋公園希望運用數位科技技術，優化傳統水族館觀賞趣味的題目，此次競賽獲得銀獎的超智諮詢，則同時開發出面向一般民眾的AR室內導覽解決方案，與面向VIP客戶的MR設備虛實整合體驗。入園者只要利用手機掃描QR code，就能在沒有GPS、Wi-Fi與藍牙情況下，靠AI小精靈的協助進行導覽。這套解方在優化觀賞樂趣的同時，還能協助業者節省傳統語音導覽的購置與保養成本。

數位發展部數位產業署平台經濟組楊孫宜科長表示，21世紀數位人才珍貴，而促進數位科技創新應用落實協助產業發展，最重要的是人才培育，因此數位產業署雙管齊下，舉辦「數位科技解決方案競賽」與「以戰代訓」人才培訓機制，期能積極培育我國前瞻技術及跨領域應用菁英人才，促成相關產業的升級轉型，並提升我國數位科技未來人才的國際競爭力！