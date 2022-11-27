美利達再登台灣十大國際品牌 並獲頒台灣精品成就獎、銀質獎

由經濟部工業局主辦，國際知名的品牌評鑑機構Interbrand執行的年度「2022台灣最佳國際品牌」（Best Taiwan Global Brands 2022）調查結果出爐，國際知名高級自行車、電動輔助自行車品牌「MERIDA」美利達（9914）以4.67億美元品牌價值，再度榮登2022年台灣最佳國際品牌第10名。

美利達全能型公路車「Scultura Team」（斯特拉.車隊版，市價29.8萬）榮獲台灣精品銀質獎。圖／美利達提供

無獨有偶，國貿局主辦的台灣精品獎決選結果也於日前揭曉，美利達的全能型公路車「Scultura Team」（斯特拉.車隊版）從500多家廠商一千多件參選產品中脫穎而出，獲選為最佳前30名，並獲頒「銀質獎」肯定，特別值得一提的是，今年是美利達連續第18次入圍台灣精品獎的最後決選，歷年累計榮獲台灣精品12金26銀等50個精品獎項，因此再特別榮獲「台灣精品成就獎」，堪稱是傳統產業的標竿企業。

美利達公司表示，今年適逢該公司創建50周年，一步一腳印見證台灣自行車產業半個世紀的蓬勃發展，接二連三的獲獎肯定，更是別具意義。尤其，在地球暖化危機益趨嚴峻之際，自行車與電動輔助自行車顯然將在人類追求永續環保與健康的趨勢中扮演不可或缺的要角，而再度榮登台灣十大最佳國際品牌的美利達也將在充滿挑戰的全球市場中繼續精進，推廣「MORE BIKE」的品牌訴求。