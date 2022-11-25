翻轉危機謀商機 TTA創業家投資人沙龍談新創必修課

TTA國際創業家投資人引路 助新創逆風轉型

TTA臺灣科技新創基地於今(25)日舉辦第十場創業家投資人沙龍，以「關鍵轉折再出發 • Pivot to the Future!」為主題，邀請TTA國際創業家投資人暨886 Studios風險投資工作室創辦合夥人徐旭明（Jameson Hsu）、2家TTA新創團隊，同時也接受886 Studios輔導的Heyday及Imgoodie，一同分享創業過程中關鍵逆轉勝的成功經歷，透過青年創業家分享精彩的創業故事，激發新創家能永保樂於嘗試新事物熱誠的初衷，並為新創圈帶來正向思維。

國科會副主委陳儀莊表示，轉型似乎已成為企業成長過程中的必須行動，隨著創辦人對未來的想像而不斷重塑改造，進行多次關鍵轉折，才能從一個機會成功轉向下一個機會，而這就是創業的魅力。

886 Studios風險投資工作室創辦合夥人Jameson指出，不論團隊發展到哪個階段，創業家都需要不斷的換位思考，並在看似走投無路的困境中，轉個彎就能起死回生；同時，虛心接受並廣納各方創業前輩的建議和指導也相當重要。另外，Heyday執行長暨共同創辦人王怡珺（Teresa Wang）和Imgoodie共同創辦人張名揚（Ramos Chang）則提到，要實現創新創意真的是很困難，創業並不只是創立公司，而是在各個創新思維中取得平衡，而保持對公司的熱情、耐心和勇於面對市場反應、洞察先機，才是對一個新創公司更為實際的做法。

TTA持續導入國際創新創業能量 扶植科研團隊成長

自2021年由TTA主辦的「創業家投資人沙龍」系列活動，至今已邁入第10場。該系列活動為促進臺灣新創生態圈與國際資源的鏈結與經驗交流，邀請國際創業家投資人、業界或新創代表以不同角度分享全球趨勢及創業思維。此次活動亦邀請7大科研產業化平台經理及科創團隊參與，期望能將創業思維導入早期科研創業階段，並強化其與TTA新創生態圈鏈結。

TTA做為推動臺灣科技新創前進國際的重要平台，未來除持續鏈結國際新創資源，與國際投資型加速器及新創生態圈夥伴合作，共同孵育潛力學研團隊、擴大學研創業活水；也將帶領臺灣新創參與國際新創展會，擴大學研新創鏈結國際新創資源量能，活絡TTA新創生態系，並多方展現學研新創實力，進而提升臺灣新創能見度。