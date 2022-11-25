工業局推動多元創新數位時尚平台

串整時尚服飾產業鏈 帶動商機

全球數位化浪潮帶動產業跨領域、跨虛實等趨勢發展，應用數位科技整合及跨界、跨域合作，已成為全球時尚產業趨勢。經濟部工業局(以下簡稱工業局)為協助產業快速與數位科技接軌，委託紡拓會執行「時尚跨界整合旗艦計畫」(以下簡稱本計畫)，以台灣ICT產業技術能量為基礎，引領時尚產業融合台灣獨特文化元素，並串整時尚、影視音、藝術等產業跨界合作，打造成衣產業時尚數位生態系「co>Fashion時尚數位媒合平台」(網址：https://cofashion.org.tw)。

co>Fashion平台內匯集紡織布料、成衣製造、打版師、樣師、輔料等產業鏈相關對象，結合產業現有的服務平台，提供客製化服務等三大類服務資源，以「一鍵查找」功能，讓想找布料的人，可依針織、梭織、不織布、提花、刺繡、印花、手染、蕾絲等布料分類找到自己想要的布料。

想找供應鏈服務的人，可在平台內快速找到服裝、配件、機能、女裝、男裝、童裝等成衣製造商；想找設計的人，可在平台內快速找到服裝、圖案、配件、機能、女裝、男裝、童裝等設計款式資訊，同步也可快速找到版樣協作的版樣師。

並以2D與3D數位設計、數位模擬，協助業者大幅縮短生產流程，達到直效快速開發；以擬真虛擬樣品，串接國際接單。

平台有效串整選材、設計、開發、生產等產業生態系資源，滿足紡織業者、設計師、跨域新創業者的各類開發需求，以創新數位協同開發模式，開發時尚新品，打造韌性供應鏈，提升國際競爭力。

co>Fashion 提供多元查找及數位設計服務

平台上已建置的「資源」類別計7項共1192筆，包含設計269筆、版樣23筆、布料/後加工527筆、副料223筆、成品製造/後加工類128筆、產業服務4筆、找現貨18筆；「靈感」類別的圖案故事館內則包含有植物類別、動物類別、工藝美術、社會人文、自然景觀、民俗風情、建築藝術計7項共325筆；「數位元件」類別計2項共24筆，包含版片7筆、布料17筆。

co>Fashion時尚數位媒合平台功能

將逐年建置完成的豐富設計生態系資源，陸續提供布料業者、設計師、品牌商、或跨域新創業者如網紅，滿足其多元需求服務。以平台內整合建置的2D與3D數位設計元件為例，成衣等業者可以結合3D數位設計、數位模擬等技術，達到直效快速開發，而開發的虛擬樣品可協助業者自行串接國際平台精準接單。

亦可讓設計師、品牌、跨業設計有需求者都可於平台上快速查找符合需求之供應者服務，還可迅速獲得數位設計服務，成功協助產業快速對接目標市場，再以設計師謝宇農運用平台多元資源完成時尚服飾開發為例，設計師使用故事館中台灣碗盤博物館40-50年代碗盤圖文的台灣DNA，轉化為服飾圖像設計，打造出別具風格的圖紋，透過視覺強烈的黑色數位印花與手繪風，客製化新型風衣西裝，完美將臺灣DNA轉譯為時尚 數位服飾。

設計師謝宇農客製化新型風衣西裝

自平台上線累計至今累積逾12萬7千次的瀏覽與逾6萬3千次的資源查找，數位生態系運作活絡。藉由網絡內產業鏈相關人的相互串聯，帶動業者跨界合作開發特色產品，並串整多元行銷模式，數位對接國內、外終端市場，帶動我國時尚數位供應鏈衍生產值逾4.5億元。

時尚加值機能設計師攜手布料廠開拓國際訂單

為推廣國內優質科技布料業者產品，特別邀集台灣設計師品牌與國際專家三方合作，自平台內尋找符合設計師設計理念的優質布料廠，將我國優質機能布料導入時裝設計師美學創意概念，共同合作開發時尚機能服飾，同步帶動整體上、中游供應鏈的創新商機，透過設計師於國際時尚舞台展現臺灣機能時尚布料的軟實力，促成上中游布料業者擴增時尚服飾的國際訂單。如興采實業防水布料及達紡企業的膠原蛋白布料，經由JENNLEE品牌採用，設計前衛時尚的機能服飾，登上倫敦時裝週實體秀以及官方數位秀，並接受倫敦VOGUE採訪報導「具有生態意識的設計師，如何倡導永續環保時尚」專題。

興采吸濕排汗布搭配螢光網版印刷布料應用於JENN LEE吸濕排汗連帽短外套與活褶裙

另外， 美立信實業擁有的雨絲緹花先進織造技術，結合設計師品牌Seivson創新設計，以日本女性消費者喜愛的細緻碎花圖紋為開發主軸，合作開發古典花紋提花布，並加入撥水及抗菌機能特性，開發出帶有仿絲質蕾絲華麗效果的緹花布料，美立信實業將這款復古雨絲緹花布料推廣至歐洲三大高級布料展之一的「德國慕尼黑布料副料展（Munich FabricStart）」，以及日本最具規模的布料及副料特展「日本東京Japan Creation 展」參展，為美立信實業創造逾900萬元國際訂單。同時這款布料所製成的Seivson品牌服飾，也為品牌創造更高的品牌價值，在Seivson官網創下秒殺的驚人銷售紀錄，單日銷售額破380萬元。

達紡膠原蛋白親膚舒適布料應用於JENN LEE印花合身無袖背心

該品牌2022SS系列時尚機能服飾，更被日版WWD JAPAN讀者票選為全日本人氣第一的品牌，且在本年初被美國VOGUE選為代表台灣和亞洲區的設計師品牌。同時在在證明平台串整，使我國時尚設計師與優質機能紡織廠分別在世界各地接單，創下亮眼成績。

美立信公司的緹花抗菌布料應用於Seivson古典提花洋裝料

機能永續+時尚化 增加台灣機能布料國際曝光度

輝熒公司原遭逢疫情衝擊，營業額縮減近8成，藉由本計畫導入時尚數位媒合平台資源拓展材料多元性，串整生產供應鏈能量，引進3D數位設計，建立數位化新商業模式，協助輝熒公司開發一系列虛擬樣品，減少重複製作實體樣品的資源浪費，同步於國際B2B平台數位接單，快速串接生產製造流程，有效縮短開發時程與節省製樣溝通成本，使原本僅剩2成的營業額恢復至8成，達新台幣6億元，協助輝熒公司度過疫情低潮。

尚益公司與oqLiq 合作開發的撥水布料應用於2023SS時尚化機能服系列

跨界合作 助新創業者展新機

3D模擬樣品

co>Fashion平台上布料業者如森茂、宏良等，開發優質的純棉針織布料與Sorona®纖維環保布，非常適合應用於休閒服飾中，而粉絲數近9萬的網紅傅樂樂今年創立個人品牌 THE MOON，雖不熟悉服飾開發生產，卻能透過平台數位設計能量，應用森茂及宏良業者的布料，快速開發機能休閒服飾，同時串接平台供應鏈業者，與珩躍公司合作在臺灣量產製造。新系列甫推出創下三日內銷售1,000件新品，達百萬銷售佳績。藉由平台串整供應鏈的成功經驗，使傅樂樂專心投入成衣服飾品牌之營運，並持續應用平台設計資源，串連布料、成衣業者等供應鏈服務，開發服飾新產品，成功斜槓服飾品牌獲得佳績。

THE MOON休閒系列服飾

數位開發 協助廠商國際B2B平台數位接單

輝熒公司原遭逢疫情衝擊，營業額縮減近8成，藉由本計畫導入時尚數 位媒合平台資源拓展材料多元性，串整生產供應鏈能量，引進3D數位設計，建立數位化新商業模式，協助輝熒公司開發一系列虛擬樣品，減少重複製作實體樣品的資源浪費，同步於國際B2B平台數位接單，快速串接生產製造流程，有效縮短開發時程與節省製樣溝通成本，使原本僅剩2成的營業額恢復至8成，達新台幣6億元，協助輝熒公司度過疫情低潮。

輔導輝熒公司導入3D服飾模擬技術，於國際B2B平台數位接單

數位直效開發 優化品牌競爭力

歐都納為國內知名戶外休閒用品品牌，透過co>Fashion平台資源運用，有效縮減該公司設計開發流程，將平台內布料數位元件，導入該品牌服裝的數位開發流程，快速應用數位布料物性直接設計虛擬樣衣，並串接平台內生產供應鏈直接生產，加速新季節產品開發時程，提升品牌競爭力，預估2023年帶動產業協作供應鏈增加產值逾6,500萬元，並帶動該品牌市場銷售商機預估達3,000萬元。

數位平台擴大推廣與應用強化我國產業供應鏈韌性

在工業局推動下，藉由co>Fashion時尚數位平台整合串連，提供一站式多種解決方案，創新數位協同開發模式，服務產業數位轉型的需求，並擴散延伸至跨領域產業多元應用場域，藉由時尚加值機能、機能時尚化雙軌併進，促使我國優質時尚服飾快速接軌國際，進而行銷全世界。工業局未來將持續推動數位時尚生態系運作模式，持續新增平台內數位設計元件相關資源，加強推廣至公會及紡織產業應用，亦結合紡拓會流行快訊、西園29服飾創作基地擴大應用層面，協助業者快速擷取合適資源，開發時尚新品，打造高度韌性供應鏈，提升國際競爭力，創造數位商機。