工研院創新低碳吊扇勇奪國際能源大獎

工研院再傳捷報，以創新綠能科技獲國際肯定！全球規模最大、素有環保界奧斯卡獎之稱的全球能源獎（Energy Globe Award），日前公布2022年全球能源國家獎（National Energy Globe Award）得獎名單。在經濟部能源局的支持下，工研院以「創新低碳吊扇技術」脫穎而出，勇奪全球能源國家獎臺灣冠軍。

工研院繼2020年以「節能設備資訊APP智慧服務方案」獲該獎評選為全球能源獎「空氣」類別中全球最優秀的四大方案之後，今年再度獲獎，此次更是連續三年榮獲全球能源獎獎項，充分展現出工研院於淨零排放領域的創新科技能量。

面對國際低碳能源風潮興起，想要降低碳排放，可從節能、提高能源效率做起。例如：有企業就透過綠建築拓展節能，相較原先節省電力達三分之一。除了建築的改變，提升空調效率也是節能減碳的關鍵，目前隨著極端氣候來臨，室內空調相關設備需求也急遽上升，每年吊扇銷售量全球超過兩億套，龐大的用電量也對地球環境造成巨大的負擔。

工研院綠能與環境研究所長王漢英表示，工研院研發的「創新低碳吊扇」以永磁無刷馬達結合特殊的機翼型扇葉設計，能在低轉速的情況下維持極高的能源效率，耗電不到傳統吊扇的一半。若能成功推動每年2%低碳吊扇逐步進入市場，2050年全球可節電375億度電，將對全球節能減碳具有重大貢獻。

王漢英指出，除了創新的節能設計外，工研院創新低碳吊扇產品技術也將促成全球首例碳標籤的吊扇家電產品，也是此次獲得評審青睞主因之一。工研院研發團隊從產品設計的原料、製造、運輸、使用與回收等五項生命週期而計算碳排放，除採用可回收材質製造及超高效率設計外，在製程上也透過自動化組裝與品管技術，降低生產製造時間及用電量，達成低碳排的吊扇產品，可做為未來家電類相關產品的經典範例。

工研院創新低碳吊扇已有在臺灣國中小學等場域進行節電示範，每年可減少碳排六成以上，並結合臺灣吊扇領導品牌（如領航者、阿波羅等業者）行銷國內外近三萬套。未來低碳吊扇商品設計技術，更可應用到其他風扇種類，如家電應用的電風扇、冷氣機、除濕機與清淨機等散熱風扇與通風扇等產品。

工研院榮獲全球能源獎的「創新低碳吊扇」，已在臺灣國中小等場域進行節電示範，每年可減少碳排六成以上。圖／工研院提供

全球能源獎鼓勵各國提出解決環境與能源問題之創新專案，也號召更多企業投入綠色商品研發，去年得獎者包含德國西門子歌美颯再生能源公司（Siemens Gamesa Renewable Energy）的再生能源的電熱儲能（Electric Thermal Energy Storage; ETES）系統以及盎格魯比利時公司（Anglo Belgian Corporation）的氫雙燃料發動機。

全球能源獎（Energy Globe Award）1999年設立，2000年於奧地利舉辦第一屆，之後由奧地利能源環球基金會每年主辦，合作夥伴包括聯合國工業發展組織（United Nations Industrial Development Organization; UNIDO）、全球商會平台（Global Chamber Platform）等，近年來每年超過180個國家參賽，累計超過25,000個參賽專案，是全世界規模最大的環保獎項，堪稱環保界的奧斯卡。