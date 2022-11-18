安永、會研攜手 陪伴創業者邁向國際市場

「2022 Meet Taipei創新創業嘉年華」為每年新創圈盛事，各界共襄盛舉一同推動臺灣新創量能。安永聯合會計師事務所與會計研究發展基金會攜手舉辦<創業360度邁向國際市場>，從創業角度剖析新創如何邁向國際市場，並邀請五家亮點新創企業分享如何擘劃國際市場的藍圖。

首先由安永聯合會計師事務所審計服務部營運長黃建澤以及會計研究發展基金會董事長王怡心致詞。黃建澤指出，立足臺灣邁向國際是每一家企業的經營目標，新創企業如何邁向國際市場更加重要，安永擁有全球化專業能量資源，希望能夠以專業服務協助新創企業在國際市場發光、共創更高的價值與商機。

永續議題是現在重要的趨勢，也是今年創業嘉年華的重點之一。接著由會計研究發展基金會董事長王怡心主持，星蒂科技(股)公司創意總監費聿德、邦拓鏈(股)公司執行長朱俊嘉共同交流，分享新創事業需擁有的ESG經營思維。

新創企業除了經營國內市場，在進一步布局國際市場時需了解及因應各國不同的稅制等情況。安永聯合會計師事務所審計服務部執業會計師馬君廷分享拓展國際市場的策略，為了協助初期階段的新創公司，安永在亞太地區的部分國家設有虛擬新創加速器EY Foundry，提供新創有機會享有安永的人脈網、接受企業指導和輔導，取得與知名品牌合作機會、參與產品開發和收購，以及有擴大客戶群的機會、通過測試點協助解決問題。

新創企業布局國際市場，放眼至歐美地區，以及鄰近的東南亞市場等地，比利時瓦隆尼亞與布魯塞爾區商務組長鄒宏平談到邁向歐洲市場的關鍵，分享不同歐洲國家的區域位置及交通便利性、稅制等比較；福爾摩沙雲創基地聯合創始人暨執行長張進鑫博士分享前進東南亞市場的各項重點事項。 參與的五家新創廠商包括台灣圖靈鏈、和典系統科技、亞太智能機器、萬旭浤資訊科技、精拓生技，暢談他們在全球產業趨勢下看到的商機，以及未來拓展國際市場的計畫。