陪你瘋世足美式劇院觀賽體驗 抽住宿券加碼零食裝到飽

全球足球熱，４年一度的世足即將開打！小鹿文娛旗下的９個館別推出響應活動，與世界各國旅人一起同樂！11/20起至12/18（含）入住並免費加入小鹿文娛會員，輸入通關密語，就有機會抽出「世足限定住宿券」。其中「路徒Plus行旅」，只要在活動期間穿戴各國國旗配件入住，即可獲得限量零食裝到飽機會，還享有劇院級大螢幕觀賽體驗，邀請世足賽迷們一同響應世足賽事。

小鹿文娛一直致力於跟隨世界脈動，帶來旅途的美好記憶。繼先前的情慾展、同志大遊行活動，本次世足賽再攜旗下9個館別，推出2022 FIFA世足賽響應活動，只要入住任一館別，免費加入會員，並輸入通關密語，就有機會獲得「世足限定住宿券」。包含鄰近北車的「路徒Plus行旅站前館、主題館」；位於臺北市的「路境行旅」、「謙商旅．東門館」、「路徒行旅 中華館」與「谷墨商旅」；坐落於花蓮的「路徒行旅 東大館」，以及恆春「小迷鹿」與「小迷鹿．艾米會館」，一同參與此次響應活動。

世足活動期間，小鹿文娛特別打造「世足盃零食Bar」，邀請世足期間來自各地的住客，一起同樂。圖/小鹿文娛提供

其中鄰近臺北車站的「路徒Plus行旅」，以「大人系遊樂園」為主題，一直都是外國旅客在臺北旅遊的熱門選擇。在世足活動期間，不僅提供劇院級大螢幕觀賽，現場更打造「野營風」美式星空電影院的異國觀賽體驗，穿戴各國國旗配件入住的旅客，免費加入會員，還享有世足零食Bar裝到滿（每日限量各５名）。另外，活動期間也邀請小朋友一起同樂，設有專為兒童打造的遊戲室，更提供足球體驗，讓孩子一起瘋世足，成為小小足球員。

世足活動期間穿戴各國國旗配件入住，並免費加入小鹿文娛會員，就有機會獲得世足零食Bar裝到滿（每日限量各５名） 。圖/小鹿文娛提供

為響應世足賽事，活動期間於「路徒Plus行旅」提供劇院級賽事轉播，邀請住客一起同樂，穿戴各國國旗入住，更享有世足零食Bar裝到滿（每日限量各５名），旗下其他7館也共同響應，只要免費加入會員，並輸入活動通關密語，就有機會抽出「世足限定住宿券」。

活動詳情請洽：https://pse.is/4l2bu7