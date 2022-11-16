合庫再獲「TCSA台灣企業永續獎」 ESG成果備受肯定

有台灣企業永續奧斯卡之稱的「TCSA台灣企業永續獎」日前公布2022年獲獎名單，合庫金控再次奪下「永續報告金獎」，另銀行子公司因協助藥品電商業者打造新創產業生態鏈，提供快速安全便利之金流服務，亦獲得「永續單項績效獎-創新成長領袖獎」殊榮。

合庫金控身為台灣重要金融推手，近年積極發揮金融核心力，於ESG各面向不斷精進。2021年在董事會支持下，創公股金控首例，於6月底正式成立「永續辦公室」；而為深化永續金融作為與力道，2021年董事會通過永續經營及永續金融政策、2022年完成訂定氣候風險管理準則，作為落實永續經營之原則與方向。

另為積極接軌國際並配合臺灣2050淨零碳排路徑，2022年3月簽署赤道原則，為臺灣第一家以金控名義簽署加入之金融機構；7月則簽署加入科學基礎減碳目標倡議(SBTi)，為臺灣首家承諾遵循SBTi規範設定中長期減碳目標之公股金控，將偕同投融資客戶為世紀末升溫不超過1.5度C而努力。

此次再次獲得「創新成長領袖獎」肯定，即是合庫銀行發現新創產業生態鏈與電商平台之金流風險、詐騙風險、倒帳風險、撥款不便利等痛點，進而提出一站式解決方案來協助業者提高新創產業採購媒合機會、降低進貨成本並提高交易保障，創造新型態之B2B新創產業供應生態鏈。

展望未來，合庫金控將持續透過接軌國際倡議、戮力實踐SDGs，以積極且具前瞻性的行動落實永續經營，並運用金融影響力促進授信戶、被投資公司與供應商等加入深化 ESG 作為的行列，創造永續新價值。