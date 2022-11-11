2022台中慈善菁英公開賽 名將李玠柏奪今年首冠

總獎金700萬元之台中慈善菁英公開賽今天（11/11）在台中國際高爾夫俱樂部圓滿落幕！風和日麗天氣下，戰況高潮迭起，名將李玠柏抓九鳥二柏忌，打出65桿，以四回合總桿低於標準桿19桿的269桿之三桿勝差，逆轉拿下今年球季第一冠！100萬元獎金入袋。這亦是他個人職業生涯的第六勝！李玠柏自榮登2021台巡年度獎金王後，今年球季卻沈寂了10個月，今天終於重嘗冠軍滋味！

李玠柏表示，今年的過去9個月對自己太多期待，以致今年每場比賽前就設定自己應該會贏，給自己無形壓力，導致每場比賽表現不如理想，因此逐漸調整心態，直到九月仰德TPC錦標賽後。徹底認知奪冠有時要靠天時地利人和，要有耐性，所以其後的比賽只設定成績穩定就好，保持前幾名就算成功，果然這樣的比賽心態今天奏效，如願再次奪得冠軍。

東興國際實業公司董事長馬倉國（右3）、，發TPGA理事長陳榮興（右1）協大會貴賓與冠軍李玠柏（右2）、業餘第一林楷傑（左3）頒獎後合影。圖／業者提供

地主球場選手何祐誠靠最後一洞抓鷹，交出68桿，以四回合272桿，單獨居次，獲獎金46萬元；汪聰傑、蔡凱任並列第三名；沙比亞特馬克、王偉軒則以並列第五作收。

冠名贊助主辦的東興國際實業公司董事長馬倉國在頒獎典禮上表示，台中需要規模較大的比賽給台灣職業選手磨練，讓他們能進軍國際高壇亞巡及美巡，為國爭光；另外，也希望此舉慈善捐款的愛心與福報能傳遞給大家，並拋磚引玉，期望更多企業能共襄盛舉。

這場賽事大會自700萬總獎金中提撥200萬元做為慈善公益，捐贈給國內四個弱勢團體，包括台中市立啟明學校、社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會、台中市立特教學校及南投親愛愛樂弦樂團。