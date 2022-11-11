鈞泰運動 以科技助棒球訓練向上提升

初估約10萬運動人口愛好者，新北市可以說是全台棒球運動大本營。但基層球隊因缺乏系統性科學化及個人化指導，常造成成績不佳，甚至因錯誤方式造成運動傷害。鈞泰運動數位科技在新北泰山落地自建基地，打造台灣首座棒球科技智慧場館，結合自創Basepara智慧棒球運科訓練系統，參加數位部數位產業署創業歸故里競賽，協助新北市以運動科技，創新棒球訓練方程式。

運動科技商機不可限量。鈞泰運動數位科技執行長謝秉恒表示，美國職棒大聯盟運用科技，發展出運動科學方法論。藉數據及分析了解選手比賽前中後的表現及體能狀況，提升球場表現，避免運動傷害，己經有10幾年的歷史。目前行政院已將科技與運動結合，形成國家級計畫，希望強化產業競爭力，棒球可以說是台灣的國球，在講究數據科技的年代，也應該與時俱進。

「以往靠經驗傳承的方式，教練的天花板就會變成選手的天花板。」謝秉恒說，鈞泰運動科技結合職業隊及國家隊等級投手教練的實務經驗，分析國內外上百篇論文及訓練方法論，將肌力體能、生物力學、活動度優化、球路設計、運動營養及運動心理數據化，融合美國優秀生物力學專家的單向運動分析，已證實能更有效率地協助選手提升運動表現。

Basepara智慧棒球運科訓練系統為結合商業模式與運動科學所研發出的方法論，利用數據科技準確分析人體動作及生物力學，衍生出各個查核點，藉以找出動作盲點。謝秉恒說，將此應用於教學上，選手與教練之間可以有一個科學化對接的溝通管道，利用影像數據共同的語言，對接教學上的認知，協助教練指導出青出於藍的選手，選手得以找出動作盲點，突破自己，亦可以避免危險因子。

謝秉恒說，目前新北乙組聯盟登記在案有200多支球隊，鈞泰運動數位科技希望藉運動科學方法論的推廣，從最底層往上堆疊，從強化基層棒球數位升級作起，進一步促進選手及國家隊的表現。展望未來，希望串連人才培育與大數據分析，從新北出發，甚至深入偏鄉，進一步擴散到全台，藉由完善產業生態系，以優化訓練方式，提升球員運動表現。