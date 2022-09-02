開必拓數據籲台灣的 AI 新創圈 應積極交流合作

基於台灣少子化嚴重，移工引進人數直線下滑，加上全球供應鏈重組及美中貿易戰，製造業工廠傾向移往美國保護範圍内的國家或地區， AI應用業者因此呼籲，台灣民營製造業應儘早導入 AI 技術及設備，以解決勞動力的不足。

標榜將如人一般的 AI 成功應用於紡織業、汽車、電子製造…等行業的 開必拓數據（KAPITO）執行長孫逢佑認為，只要臺灣的 AI 新創圈能夠更積極交流合作，結合投資界、政府來扶持技術領先的 AI 公司，「AI+智造」就有機會形成下一個護國神山！據悉，該公司承接案例顯示，客戶使用一台開必拓 AI 檢測設備，24小時運轉可以頂替10名勞力，「除了成本節約，更重要是有勞動力及穩定的品質，就有機會面向全世界接訂單！」

孫逢佑表示，近期又一波製造業回流，台灣應要有承接的能力，別讓機會流失到其他國家。政府應加大力道鼓勵企業對 AI 的導入及應用，找新創團隊為企業提供適當的輔導，整合研發資源，協助建立對話的窗口。

目前在紡織業、電子零部件、電動車等行業，AI 均有非常耀眼的表現， 在模擬方面的發展性也被看好。然而第二季國內製造業設備暨建廠需求降溫畢竟造成挑戰，孫逢佑則正面看待：「產品品質終究成為製造業群雄逐鹿的勝出指標」，並坦言開必拓數據的 AI 檢測品質已深獲上下游夥伴、客戶認可，在市場有一定的公信力，因此受市場降溫的影響極小。有興趣了解更多請上網：https://www.fastable.ai/