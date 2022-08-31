凱基證穩居期貨輔助人交易量業界第一 獲期貨鑽石獎

凱基證券及凱基期貨於今年度期交所期貨鑽石獎再創佳績，分別獲得「期貨交易輔助人交易量鑽石獎」第一名及「期貨經紀商交易量鑽石獎」第二名。過去一年期交所陸續推出各項新產品，如小型電子期、小型金融期、半導體30期貨到航運期貨等，凱基證券皆積極參與推廣，並鼓勵客戶透過期貨商品進行避險及投資，為投資人打造更豐富的投資組合配置。

凱基證券經紀暨財富管理通路主管孫成保表示，凱基證券期貨交易輔助人交易量多年來穩居同業第一名，同時深耕數位金融及年輕投資族群，電子交易占比更超過7成，透過持續優化「隨身e策略APP」及社群平台推廣，如LINE官方帳號、FB粉絲團、YouTube影片等，以淺顯易懂的內容引導投資人對期貨商品有完整的認識，並提供即時新聞與市場觀點等實用資訊，其中LINE官方帳號「凱基證券樂活投資人」好友人數更突破百萬關卡，位居國內券商領先地位。

凱基期貨總經理陳瑞珏表示，感謝主管機關提供健全金融環境，推出豐富新商品及實施多元交易制度，如商品類期貨、電子與金融選擇權納入動態價格穩定機制、揭示夜盤三大法人資訊以及ETF期貨加入夜盤交易等，藉以擴大市場參與、推升市場活絡。受到新冠疫情影響，金融市場大幅波動，凱基期貨全面推動數位轉型打造遠距會議、辦公及行動溝通的工作環境，同時規劃新興營運模式包含建立各式智能交易平台、優化線上開戶等措施，持續與期交所共創佳績。

凱基證券秉持「致力于您的富足人生」的品牌精神及「以客戶為中心」的核心價值，持續打造更完善的交易體驗，提供更多元適切的交易標的，用最真誠的服務態度，成為期貨投資人的最佳投資夥伴。