助人事業也能圓夢！山本互聯網創業5周年慶 狂撒300萬精品

知名的山本互聯網創業成立五年，再次突破以往銷售佳績，營運總裁鄭榆錚為了感謝並回饋經銷商，8月28日生日會中大手筆送出總價值超過300萬元的精品，包括香奈兒、LV等高級訂製品牌包、勞力士手錶和現金50萬元多項大獎。

現代人追求斜槓人生，多一份事業代表多一分收入，也等於多一份保障。不過，要在忙碌的正職工作中，分出心力和時間經營第二份事業真的不容易。山本互聯網創業卻在夾縫中找到有效方法，利用一支手機和業餘時間，靠著單純分享自身經驗就能創業，簡單也無負擔的方式吸引多名經銷商先後加入，經銷商已經將近5萬人。也因為大家的真誠且不藏私地分享，越來越多人了解山本互聯網創業，銷售成績也進而一年比一年高。就連疫情攪局的這兩年，世界經濟苦不堪言，山本互聯網創業一樣打破紀錄，因此鄭榆錚決定於周年慶生日會豪擲300萬，回饋給辛苦的經銷商。

山本互聯網創業五周年，銷售成績跌破眾人眼鏡，創下5000多萬新紀錄，周年慶獎品拿不完。最大獎為50萬現金，二、三獎是勞力士DATEJUST 31、DATEJUST 36腕錶，還有香奈兒、LV等高級訂製品牌包包，還有Gogoro機車、氣炸烤箱等，總計70個獎項。大手筆提供這麼多獎項，就是鄭榆錚要回饋給經銷商，看著他們成長，擁有自己的第二份事業，自己也感到無比光榮。

現代人追求斜槓人生，多一份事業代表多一分收入，山本互聯網提供這樣的平台。山本互聯網/提供

鄭榆錚回顧2017年創立山本互聯網創業至今，手把手帶著團隊一起打造夢想，當中有的是全職媽媽，有的是苦無辦法斜槓的上班族，一個一個從零開始教育、學習，個人最佳成績還能突破百萬元。不少人依循鄭榆錚的指導，已經達成自己的夢想，鄭榆錚感性的說，自己也完成了夢想，打造一份「助人的事業」，協助大家讓生活變得很輕鬆，讓夢想不再只是夢想。

山本互聯網強調只要利用一支手機和業餘時間，靠著單純分享自身經驗就能創業。山本互聯網/提供

未來，鄭榆錚期許自己與團隊，在自己有能力的時候除了提升自己，也要認真做好培育工作，同時也要傳達五周年慶的標語「夢想讓我們與眾不同，奮鬥讓我們改變命運」。在山本互聯網創業裡，創業不再困難，夢想只在咫尺距離。