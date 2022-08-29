2022電腦鼠競賽南臺科大完成電腦鼠走迷宮三連霸

由教育部主辦的2022第十八屆「電腦鼠暨智慧輪型機器人國內及國際競賽」日前成績揭曉，南臺科技大學電子工程系輪型機器人實驗室，連續三年在「古典電腦鼠走迷宮」競賽大專組項目包辦第一、二名，再度展現該校師生團隊頂尖的實力，預計今年11月將代表台灣參加全日本學生電腦鼠走迷宮競賽。

由教育部主辦的2022第十八屆「電腦鼠暨智慧輪型機器人國內及國際競賽」，係教育部為鼓勵技專校院學生參與國際性競賽，連年獲獎的南臺科大電子工程系輪型機器人團隊，是由該校黎靖、余兆棠、謝文哲、楊峻泓老師指導，每年參加「古典電腦鼠走迷宮」、「線迷宮鼠」競賽項目，連年取得優異成績，已成為該校一大特色，今年參賽學生林輝諺與廖光翔；梁書桓與張恩菘分別獲得「古典電腦鼠走迷宮」競賽大專組第一名及第二名的優異成績，相當不易，參與學生在輪型機器人可學到機構設計、電子電路設計佈線與雜訊防治、光電整合、電動機控制、軟體程式演算法等諸多工程領域知識，而這些專業知識也非常貼近目前自主無人搬運車 (AGV)、自主移動機器人 (AMR)、機械手臂 (Robot ARM)等產業應用需求。

南臺科技大學電子系「輪型機器人」師生團隊。

南臺科大電子系在108年度獲得教育部「新工程教育方法實驗與建構計畫」的補助，並開設「箍桶式創新工程實務」專班，加入「動手做」、「做中學」的教學理念，課程設計以培養學生具備解決「現實工程問題」的實務核心能力為主軸。此次由「箍桶式創新工程實務」專班學生，參加「古典電腦鼠走迷宮」和「線迷宮鼠」比賽，不僅能了解輪型機器人架構及概念，並藉著師生共同思考、學習與動手實作，培養學生解決「工程問題」之實務核心能力，更能提升學生自我學習能力、技術開發能力與創新能力，未來也將代表台灣參加世界級輪型機器人競賽為國爭光。

南臺科大校長盧燈茂表示，此次該校能在競賽中取得佳績，並代表國家參加國際競賽，必須感謝指導教授及學生的努力，也希望未來在國際賽中能為國爭光。南臺科大一向非常重視學生專題製作，除了在理論方面讓學生了解架構及概念外，更重視如何讓學生將這些概念有效運用於解決問題。電腦鼠走迷宮競賽涉及感測器應用、人工智慧、自動控制、電腦和機械等諸多不同工程領域的知識，對於培養學生創新、實作能力，及推動教育改革都有極大的助益。