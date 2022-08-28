加盟展台灣小吃夯 民眾詢問度高

正在台中國際展覽館舉辦的連鎖加盟創業大展-台中展，適逢假日吸引大批民眾進場參觀，發現參觀民眾年齡層有逐漸下降的趨勢，為迎合年輕人創業需求，許多台灣經典小吃類型，都主打低加盟金，多創業模式選擇，甚至還有訴求一人即可開業。

三食六島 的攤位詢問度頗高。圖/台灣連鎖加盟促進協會提供

像三食六島連鎖餐飲集團旗下的「馬蔥餅」，除了原有32.8萬攤車加盟推廣外，更首次推出99.8萬豪華店面版，及79.8萬精美店面版，讓民眾在創業上可以依據自備創業金來進行選擇，另在餐點的設計上，特別融入深具馬祖特色的繼光餅、馬祖漢堡，加入精心創意，開發出不同中西式馬祖特色美食。另增加乳酪焗烤系列的馬蔥捲餅，以濃郁的乳酪香氣帶動豐富的美味口感。整體再納入飲品與經典炸物的豐富組合，堪稱馬祖特色的速食店。

王長發產業集團的攤位也是加盟熱門焦點。 圖/台灣連鎖加盟促進協會提供



而王長發產業股份有限公司，除了「丐幫滷味」，新品牌「饗十滷味御膳房」首次開放加盟，將投資研發十多年的中央工廠，支持更多小本創業者，將餐飲轉型為零售，不僅降低了開店投資，而且只要1人即可開店，更符合疫情中消費者期望能有更多帶回家的美食採購需求，展場推出17.8萬低加盟金，還可用來抵扣同額度原物料金，相當於零元創業。

麻辣天后攤位有是熱門觀展焦點之一。 圖/台灣連鎖加盟促進協會提供

另外來自台南的「麻辣天后」，菜色發源於重慶的家庭菜餚，數十種天然藥材長時間熬煮，將所有材料融合一體，在與各種食材一起放入鍋中大火快炒，讓嗜辣的消費者一嘗就上癮。展場價78萬元 還加贈8.8000元開店贊助金。展期到下周一(8/29)結束，想要創業的民眾請把握機會進場參觀，相信一定可以找到最適合自己的創業選擇。