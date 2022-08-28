對縣民負責　楊文科施政先不談選舉　

出身竹科、原本是政治素人的楊文科，施政沒有包袱，近4年來的建設有著相當高的達成率，針對需求去做長遠規劃，財政收支相當健全，還債超過百億元，同時能積極招商，做事態度展現出竹科人務實精神。尤其「不分黨派只為地方」的態度，地方政界人士無論藍綠皆予以好評，足以讓新竹縣擊出全壘打景。

國民黨今(28)日舉行全國黨代表大會，集結桃園國立體育大學綜合體育館，距離年底九合一選舉不到100天，黨主席朱立倫全力輔選，要讓所有選民看見國民黨「團結藍」的向上力量。

而執政有成的新竹縣持續穩定成長，不受疫情影響仍維持高就業率，人口不斷移入，教育與交通建設都有亮眼表現，現場歡呼聲中，新竹縣黨代表們齊呼縣長與鄉鎮市長「全壘打」，獲得滿堂彩。

外界觀察，尋求連任的楊文科團隊，未有明顯的選舉操作。幕僚透露，主因是楊縣長滿堅持「專注縣政」的精神，「不能施政的時候一直想選舉」，國家社會這樣不會進步，對縣民也不甚公平。除了一直務實做事「絕不落跑」，他對縣民的承諾一定說到做到，一步一腳印取得認同。

新竹縣長楊文科表示，從北市的內湖科技園區到新北、桃園、新竹縣市和苗栗，以及宜蘭的竹科園區，都是台灣的科技廊帶，而新竹縣是科技重鎮、幸福首都，如何共同為臺灣科技產業拓展國際競爭力，是首要目標！此外，鄉親也期盼「園區在哪，捷運就到哪」，讓桃園機場捷運延伸到新竹縣，未來與新竹地區輕軌捷運串聯。

楊文科更表示，他將縣政建設放在第一位，將客家文化的傳承放在第二位，他指出，「語言失、文化滅、族群亡」，新竹縣族群多元且融合，現行雙語政策則是英語和客語，新竹縣也提倡原住民的語言文化，期望能弘揚文化及族群的重要，也需要夥伴縣市共同努力。楊文科發揮客家人的精神，凡事務實打拼，讓新竹縣各方面民調保持大幅領先。