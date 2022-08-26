韶陽免壓料網框清潔裝置 傑出的雙面、立體清潔優勢創造高良率

專注於超音波非接觸式除塵裝置的韶陽科技公司，日前再開發出多項相關應用設備，包括PCB載板、薄Firm、tray盤、醫療器材等的「非接觸式超音波清潔裝置」（USC），其藉由高壓氣體振盪產品表面進行非接觸清潔，同時透過所設置的吸風回收裝置，將粉塵完全收集，避免產品二次污染，能有效提升產出良率，現已獲得使用業者的高度肯定，目前正於南港展覽一館的台北國際自動化工業展J204攤位展出，展出至27日止。

韶陽協理康俊富表示，以往輕薄短小產品進行非接觸清潔時，常須另外加裝壓料網框壓制產品，避免產品飛揚與跳動問題，而壓料網框的拆裝、回送流程，卻也間接造成清潔過程中效率提升問題。韶陽今年針對該問題，開發出免壓料網框清潔裝置，利用特殊孔洞網帶配合上下清潔系統，進行產品輸送，達到雙面清潔，有效提升生產效率，並將自行研發的靜電消除器整合為一體，搭配閘門式負壓箱設計，可輕鬆將具有3D幾何外型產品進行立體式清潔，如PCB板切割後粉塵清潔、車用鏡頭模組、醫療器材包裝前清潔、各式Tray清潔等，有效降低粉塵量，穩定產品品質。

設計開發處長林聰欣並表示，韶陽USC除擁有整機設備規劃外，亦可配合客戶的既有產線進行unit安裝及改造，產品外型也可完全客製化，同時在設備安裝感測器，透過物聯網傳到系統主機，達到工業4.0的目標。

他並強調，在未來製程精細化的要求下，光學鏡頭組裝、PCB軟板、PCB電腦板、4K至8K面板良率改善上，微細浮塵非接觸式超音波清潔將扮演著製程成敗的重要角色。

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