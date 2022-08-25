大合溫室導入自動化種植洋香瓜品質穩定又香甜

創立已6年的大合溫室主要為種植洋香瓜，由負責人潘信宗透過本身自動化設計及撰寫程式等科技專長導入農業，從溫室搭建、離地種植規劃、自動化環控系統設計等皆為自行研發與創造，因所產洋香瓜皮薄、肉甜又多汁，經由消費者口耳相逐漸打開知名度，並為科技人斜槓精緻農業再添佳話。

大合溫室負責人潘信宗表示，洋香瓜曾經為七股主要農業經濟作物，養大許多七股的孩子，本身就是其中之一，由於從小在洋香瓜田長大，因此一談起洋香瓜總有說不完的故事，對洋香瓜更有著一份難以割捨的回憶與情感。

但2007年起境外病毒和病蟲害肆虐，露天洋香瓜種植難度愈來愈高，長期收成欠佳情形下，許多七股農民紛紛放棄種植，記憶裡白花花的洋香瓜田已逐漸消失不見，由於本身服務於日商科技公司，每每回到家鄉，總會想起記憶中那甜美多汁的洋香瓜，但遍尋各大市場總找不著那屬於童年的甜蜜滋味，在不斷想要把味道找回來的執念中，最後只得自己投入種瓜。

大合溫室特別挑選日本高品質洋香瓜種子，採人工授粉，一株僅留一顆果實保留完整甜度及營養，單顆洋香瓜平均重量至少都有1.5公斤以上。圖/大合溫室提供

過往洋香瓜多採露天隧道種植，不易對抗病蟲害侵害且容易受天然氣候影響，造成極大損害，潘信宗心想既然要務農，就不能繼續當個傳統農夫，因此創立大合溫室，並將本身自動化設計及撰寫程式等科技專長導入農業，從溫室搭建、離地種植規劃、自動化環控系統設計等都是自行研發與創造，再加上科技人的堅持與篤信天然的最好，造就出溫室裡有充足的陽光、純淨的土壤及乾淨的水源，還特別挑選日本高品質洋香瓜種子，全程使用益生菌液肥來提供洋香瓜充足養分，採人工授粉，一株僅留一顆果實保留完整甜度及營養，不使用化學肥料無生長激素，用心栽培照顧下的洋香瓜香氣濃郁、皮薄多汁、軟綿香甜，童年專屬的甜美滋味終於重現。

從小在洋香瓜田長大的潘信宗，一談起洋香瓜嘴巴彷彿就停不下來，對洋香瓜更有著一份難以割捨的情感與執著。。圖/郭文正

潘信宗本業是日商公司幹部，將農業變成自動化之後，上班之餘還能斜槓種洋香瓜，樂於當個快樂的假日農夫，且每天看著洋香瓜成長是件開心的事，但是身為農人必須創造自己和產品價值，除了提供消費者安全農產品，還要建立彼此間的信任關係，為讓更多人認識農業，因此假日也會舉辦親子體驗活動，除了提供好吃的洋香瓜，更希望顧客能親近土地，大家互相認識當好朋友。

目前更與附近竹橋國中合作推行食農教育並協助校方搭建自動化溫室，希望藉此讓更多學生了解地方特色作物和與創新農法，珍愛家鄉珍愛土地讓臺灣農業能永續發展。