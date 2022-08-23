東元集團贊助FST台灣盃學生方程式聯賽

台灣第一個學生方程式賽車比賽「FST台灣盃學生方程式聯賽」，今年邁入第二屆，東元集團結合東元電機的機電事業群和東元科技文教基金會，不僅贊助經費，更擔任競賽評審，以實際行動表達支持，希望藉由推動學生方程式賽車的成長，讓台灣汽車工業未來發展更加蓬勃。

身為重要的贊助商之一，東元集團的機電系統暨自動化事業群高飛鳶總經理在開幕式致詞表示，東元在電動車領域積極佈局，提供電動巴士、3.5噸貨卡車、乘用車的動力系統，曾獲得台灣精品金質獎的殊榮，也獲選參與政府智慧電動巴士DMIT計畫，更不斷致力於研發新產品。因此，東元亟需電動車產業人才的加入，而贊助「FST台灣盃學生方程式聯賽」，不僅是推動台灣汽車產業的基石，更是培育相關人才的搖籃。

今年「FST台灣盃學生方程式聯賽」引進國際賽程，參賽隊伍必須通過靜態和動態兩天賽程的考驗。東元在第一天的靜態項目中，由動力系統研發中心的洪聯馨處長、和黃育庭經理出任Tractive/Drive/ Recovery等項目評審，負責動力系統檢視。兩位評審指出，今年參賽隊伍的實力均有提升，尤其令人驚豔的是對於整車「驅動系統」與「機械設計及電力系統」的完整性，都為本次評比更增添競爭性。兩位評審也期待未來看到更多參賽隊伍朝向「驅動控制」以及「電機設計」的領域邁進，能藉由學生方程式聯賽將台灣電動車技術向下紮根。

東元人資團隊則是在現場設置攤位，讓各大學青年學生更了解東元在淨零碳排與永續經營的努力和成果，也讓有志於電動車產業發展的同學，有機會成為東元人才庫的一員。