太陽光電發電系統公會聯手能源局與台電排除光電產業路障

國內近幾年基於再生能源配置及發展，政府與民間正努力推動太陽光電發電，全國各地廠房、公有房舍、風雨球場、魚塭、鹽灘地、埤塘與水庫等全力搶建太陽光電發電系統，為此也衍生出台電躉購饋線容量等問題，其中最為人詬病的就屬饋線蟑螂，利用事先申請搶占饋線待價而沽，成為綠能發展的絆腳石，為此太陽光電發電系統公會積極聯合能源局與台電串聯從相關作業修正以減少炒作空間，近期成效逐漸顯現，一步步將饋線容量申請導向正軌。

國內太陽光電業者表示，伴隨太陽光電而來的「蟑螂」有兩種，霸占饋線謀利者被市場稱為「饋線蟑螂」以及如同病毒變種般產生的「綠能蟑螂」，前者專搶台電饋線謀利，待真正的綠能業者申請時，發現饋線已被占滿，這時「饋線蟑螂」便漫天喊價轉賣。至於「綠能蟑螂」經常是地方勢力的化身，在案場開發或施工階段出現不該有的外在阻撓，目前市場上業者基於時效性只能無奈以花錢了事解決，若公權力無法介入長期下來反而助長歪風。

為此太陽光電系統公會特與能源局、台電三方已長期合作打擊「饋線蟑螂」，目前情況大幅獲得改善，公會發言人、首席副理事長林新寶表示，以往饋線稀缺，許多開發商排隊申請，搶占饋線成為有利可圖的無本生意，台電公司也因此得興建多項加強電力網工程，供應綠能業者併網。

有心人士通常會在遞送申請書時附上地籍圖及地主同意書，由於饋線被占滿後，台電即不再受理申請，因此若有開發商願出高價買回，「饋線蟑螂」就會撤件讓出饋線，公會正視事情的嚴重性，在能源局及台電協助下訂定相關辦法，不僅從排隊及審查均建立相關機制來防杜，連申請人也要附上土地租約正本，目前已見到扼制的成果，此外檢調單位在必要時也會介入，台電和公會均依相關辦法實行，若饋線到期業者無法提供法定佐證資料，即取消資格，把機會讓給別人。

太陽光電系統公會表示，「饋線蟑螂」存在已久，早在前理事長蔡宗融任內，能源局就率同台電及公會建立一套防範饋線蟑螂的機制，執行狀況成效良好，未來就漏網之魚將在修訂更完整的機制防範。至於打著環保旗號向能源業者索討睦鄰費用的「綠能蟑螂」，仍是業者揮之不去的惡夢，呼籲有關單位正視。另外中央與地方步調不一致也極需改善，部份縣市對於綠能發展消極應付，空有饋線卻苦無土地，土地核准是地方政府的權限，公會過去曾組團拜會相關縣市政府，建議中央對於綠能發展不力的縣市應提出有效的對策。