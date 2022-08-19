TTA四周年新創日 串聯企業、投資人加速器灌溉新創

TTA四周年新創日 邀集生態圈夥伴為新創注入能量

臺灣科技新創基地（TTA）歡慶四周年新創嘉年華，17日以「淨零碳排」及「數位轉型」跨領域新興科技為主軸，舉辦一連串新創日活動，展現臺灣綠色科技解決方案的蓬勃發展，盼能在全球市場發光。

國科會產學處處長許增如表示，世界正積極佈署的淨零排放行動方案，是臺灣持續與全球接軌的重要挑戰及關鍵。由於5G通訊技術崛起，全球產業數位化日趨重要，TTA作為臺灣新創對接國際資源及強化國際思維的重要通道，2年來面對疫情影響，積極運用數位轉型、虛實整合的方式，帶領臺灣新創團隊參與法國VivaTech及西班牙MWC、Web Summit、CES等多場國際展會，吸引全球目光。

綠色科技 開啟新創企業合作契機

TTA四周年新創日以「潔淨能源」、「永續循環」、「淨零碳排」三大主題開場，前科技部部長陳良基蒞臨現場祝福新創團隊透過TTA持續成長，在未來成為另一個護國神山。Moonshot Pitch活動邀集TTA綠色科技新創校友，包含艾滴科技、創淨科技、膜淨材料、點點塑環保科技、配客嘉、奇異果新能源、物聯能源、高宇能源、起而行綠能、酷水，在TTA四周年慶的舞台上提出射月創新想法，用科技共創永續未來。活動亦吸引上市櫃科技公司、金融業者以及創投與會，除了傳達在發展科技同時與社會需求、經濟發展、環境永續面向同步做連結的訊息外，也開啟與新創合作的契機。

關鍵投資對談 匯聚海內外經驗

TTA新創日下午邀集企業、加速器及新創團隊，一同進行「新創加速結盟 關鍵投資對談」，包括Orbit Startups資深策略開發主管Jessie Hsu、高通業務開發總監戴郁文、遠傳電信新創加速器經理張嘉容、500 Global Taiwan Director, Programs Strategy & Development Yukai Chen、心元資本成的璇執行合夥人、耐能智慧劉竣誠創辦人暨執行長，探討臺灣新創在全球數位轉型趨勢中的發展機會。

國科會產學處處長許增如（中）、Jessie Hsu, Senior Partnership & Corporate Innovation Manager of SOSV Orbit Startups（左一）、Yukai Chen, Programs Strategy & Development Director of 500 Global Taiwan （左二），與高通事業發展部總監戴郁文、遠傳電信新創加速器經理張嘉容於TTA四周年「關鍵投資對談」活動合影。圖／TTA提供

各界在對談中咸認全球5G技術已漸趨成熟，有許多軟硬整合、智慧長照、智慧醫療的需求，都有待新創團隊挖掘；此外，創業家對市場的洞察力、應變能力，以及是否能夠抓住使用者的需求，也是新創拓展國際市場的重要關鍵。

TTA整合臺灣新創能量 深化國際鏈結

TTA於16、17兩日舉辦成立四周年嘉年華，首日就在多位外國駐臺代表、加速器、企業與新創校友等欲百位貴賓的見證下慶生，並展開一系列相關活動。作為臺灣新創鏈結國際的樞紐，TTA將持續引進頂尖國內外頂尖加速器、強化跨部會協調，扶植臺灣科研新創團隊成長，並將國際產業能量注入，深化與全球市場的連結，創造更多國際商機。