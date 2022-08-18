台南市安平產業園區廠商協進會舉辦中元普度祈福法會
台南市安平產業園區廠商協進會於8月18日中午，在台南市安平工業區服務中心前廣場舉辦中元普度祈福法會，由理事長南晃集團董事長鄭丞焜帶領近400家廠商會員共同舉行，多位台南市議員與團隊助理等也聯袂出席，共同祈求安平產業園區平安順遂廠商鴻圖大展。
台南市安平產業園區廠商協進會理事長鄭丞焜表示，園區廠商相處和睦除各自在產業領域努力外，亦經常參與協會及台南市各項公益活動，由於適逢農曆七月協會依傳統習俗舉辦中元普度祈福法會，除了感謝園區廠商會員的鼎力協助之外，也感謝在地議員蔡淑惠、林美燕、李啟維、盧崑福與議員候選人莊玉珠、林依婷、蔡麗青及彰南里長吳明達等親自出席。
台南市安平產業園區廠商協進會第二屆理事長由鄭丞焜於108年接任至今，除了積極走訪工業區廠商加入會員、更全力提升園區廠商串聯與產業發展，進而增強市場競爭力，並再度打響安平工業區的知名度與善盡廠協會社會責任。
另外理事長鄭丞焜身兼南晃集團董事長，南晃集團營運已滿60周年，近年來該集團在其帶領下，不僅成為國內汽配業摩擦材的佼佼者、更擠身全球指標大廠之一，南晃集團以「NHC」與「YangPo 」產品行銷全球，產品包括碟式煞車片、鼓式煞車片、自動變速離合器片、摩擦鋼片、壓板離合器片、CVT配重離合器、齒輪式煞車來令及煞車環、有無銅、低銅綠色環保碟式煞車，陶瓷纖維(無金屬NAO、低金屬LM、半金屬SM)、紙基離合器摩擦材，軟木基離合器摩擦材，燒結全金屬摩擦材(銅基、鐵基、碳基)等材質，目前近萬種的產品項目適用汽車、摩托車、沙攤車、自行車、推高機、農業機械、雪車、吊車、賽車、火車、船舶、高爾夫球車、煞車馬達、工作母機、風力發電及休閒運動器材等。