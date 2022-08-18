台南市安平產業園區廠商協進會舉辦中元普度祈福法會

台南市安平產業園區廠商協進會於8月18日中午，在台南市安平工業區服務中心前廣場舉辦中元普度祈福法會，由理事長南晃集團董事長鄭丞焜帶領近400家廠商會員共同舉行，多位台南市議員與團隊助理等也聯袂出席，共同祈求安平產業園區平安順遂廠商鴻圖大展。

安平產業園區廠商協進會舉辦園區中元普度祈福法會多位民意代表親自出席參與。圖/郭文正攝

台南市安平產業園區廠商協進會理事長鄭丞焜表示，園區廠商相處和睦除各自在產業領域努力外，亦經常參與協會及台南市各項公益活動，由於適逢農曆七月協會依傳統習俗舉辦中元普度祈福法會，除了感謝園區廠商會員的鼎力協助之外，也感謝在地議員蔡淑惠、林美燕、李啟維、盧崑福與議員候選人莊玉珠、林依婷、蔡麗青及彰南里長吳明達等親自出席。

台南市安平產業園區廠商協進會第二屆理事長由鄭丞焜於108年接任至今，除了積極走訪工業區廠商加入會員、更全力提升園區廠商串聯與產業發展，進而增強市場競爭力，並再度打響安平工業區的知名度與善盡廠協會社會責任。

另外理事長鄭丞焜身兼南晃集團董事長，南晃集團營運已滿60周年，近年來該集團在其帶領下，不僅成為國內汽配業摩擦材的佼佼者、更擠身全球指標大廠之一，南晃集團以「NHC」與「YangPo 」產品行銷全球，產品包括碟式煞車片、鼓式煞車片、自動變速離合器片、摩擦鋼片、壓板離合器片、CVT配重離合器、齒輪式煞車來令及煞車環、有無銅、低銅綠色環保碟式煞車，陶瓷纖維(無金屬NAO、低金屬LM、半金屬SM)、紙基離合器摩擦材，軟木基離合器摩擦材，燒結全金屬摩擦材(銅基、鐵基、碳基)等材質，目前近萬種的產品項目適用汽車、摩托車、沙攤車、自行車、推高機、農業機械、雪車、吊車、賽車、火車、船舶、高爾夫球車、煞車馬達、工作母機、風力發電及休閒運動器材等。