讓偏鄉學童享用安心午餐 蘇揆訪視嘉義民和國小中央廚房

為讓偏鄉學童享用與都會區學童同等的飲食照顧，去年4月1日行政院宣布由教育部攜手行政院農業委員會，偕同各地方政府共同執行「推動偏鄉學校中央廚房計畫」。今(16)日上午行政院長蘇貞昌在嘉義縣縣長翁章梁、教育部部長潘文忠陪同下，訪視嘉義縣番路鄉民和國小的中央廚房，實地瞭解中央廚房的內部規畫配置、運作流程及配套措施，並享用88餐精進菜單新菜色。

行政院長蘇貞昌(左二)在嘉義縣縣長翁章梁、教育部部長潘文忠陪同下，訪視嘉義縣番路鄉民和國小的中央廚房。圖／教育部提供

教育部組成工程專業輔導團隊推動「偏鄉學校中央廚房計畫」，建置以人為本的現代化中央廚房，除統一軟硬體管理，食材採購也更具經濟規模，可穩定及保障學校午餐供餐品質，期盼能協助學生對於食材、烹調及對廚務人員的理解與尊重，讓廚房發揮飲食及食農教育的功能。同時透過組成食材聯合採購聯盟，讓食材採購具經濟規模降低成本、確保食材來源品質穩定，兼顧在地且多元，減輕行政負擔。

此外，行政院也補助廚工、營養師等廚勤人員薪資及生食、熟食運輸費，並同步強化升級送餐措施，包含保溫餐、湯桶等容器、人員制服、溫度監控裝置等配套措施，將人力及運送事宜都一併規畫到位。此外今年5月1日起學校午餐採用三章一Q國產可溯源食材，補助由每人每餐6元提高為10元，偏遠地區學校每餐更加碼至14元，整體計畫擴展至1,300餘校，投入超過60億元，要讓家長繳交的午餐費用能運用於食材，全面提升偏遠地區學校午餐品質。

今年5月1日起學校午餐採用三章一Q國產可溯源食材，補助由每人每餐6元提高為10元，偏遠地區學校每餐更加碼至14元。圖／教育部提供

學校午餐是影響學童健康成長的關鍵因素，教育部對菜單部分加倍用心，設計出營養且孩童喜歡的餐點，並規畫後續加碼補助精進午餐菜單，讓參與偏鄉學校中央廚房計畫的學生每餐能享用62元的菜色，讓孩童吃得更好，家長也會更安心。