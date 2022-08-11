「食品原包膜」直接切 恐有塑膠微粒造殘留

肉商：直接帶膜切我們也不敢吃!

綠色和平組織指出，微塑膠（或塑膠微粒）是人類看不見、也不熟悉，卻也是正在危害著食品安全、人體健康的存在。至今已經有國內外的研究指出魚類、貝類等我們常食用的海鮮含有塑膠，甚至人類的排遺物中也有微塑膠！別再讓塑膠影響人體，就先從了解這些什麼是微塑膠、它們又是從哪裡來的了解起，再從生活中減少塑膠使用！

近期就有家庭主婦在網路分享，好奇發問平常購買的進口肉品直接切肉用恐有殘留塑膠微粒問題，加上最近天氣炎熱，如果退冰過程中沒把肉品跟原包膜分

開直接切肉品，近口肉品跟原包膜帶肉切可能會有殘留塑膠微粒問題！家庭主婦指出，這類塑膠微粒如果吃過量一定會吃出病。

根據調查顯示，許多進口肉品通常外面都有「原廠包膜包裝」，若長時間運送，「原廠包裝膜」原包膜不進行分開再切塊，如分裝遇高溫，再到台灣如業者，肉品跟原包膜直接切肉，可能都會有「塑膠微粒」殘留在肉裡面的風險，進而到消費者的口中，恐會造成食安疑慮！

食品包裝（原包膜）存在著微塑膠引發食安問題，而這樣的微塑膠（塑膠微粒）是人類看不見，卻可能隱藏正在危害大眾的食品安全，甚至也威脅人體健康的存在！專家建議：應該要把肉品跟包裝膜分開切會比較好。

進口肉商表示，我們進口肉品通常到台灣後，我們都會將包裝膜撕開後再分裝販售，因為這樣的肉帶膜切入我們自己也不敢吃。一名家庭主婦許太太表示，現在都會去買可以分開包裝膜用來分裝進口肉品的肉來料理，吃起來會比較安心。

專家指出，「食品包裝」最主要的作用是在防止其產品物理性狀的損害，而民眾要吃的安心跟健康，專家呼籲，購買肉品時，建議民眾不要直接從食品包裝上的「原包膜」切肉分裝，更建議民眾，減少塑料包裝的食品，才能降低國人可能食用到「微塑膠」造成食安問題而影響健康，而減少食安問題發生。專家更建議民眾外帶肉品或購買肉品一定要分裝包裝。