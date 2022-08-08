多元創新 2022金質旅遊行程 獲獎大公開

由品保協會主辦，被譽為旅行業界奧斯卡獎的「2022金質旅遊」頒獎典禮擴大舉行，所有得獎行程不僅為消費大眾挑選出最切合需求的優質旅遊產品，並達成鼓勵旅行業者創新及提升旅遊品質之雙重目標。

交通部觀光局張錫聰局長親臨現場，鼓勵大家出遊，交通部向行政院爭取了55億元，在尚未開放國際觀光簽證之前，從7月15日開始推動悠遊國旅振興專案，疫情期間政府投入相當多的觀光計畫。為迎接開放後國際旅客，觀光局積極舉辦6大國際魅力景區、13個風管處各項活動，讓民眾「悠遊」的同時，更期待國際旅客來體驗。同時也希望透過金質旅遊行程徵選活動，以優質旅程與服務，帶動整體國旅市場活絡，共同迎接國際觀光客。

為國境開放先熱身，今年特別增加「入境旅遊」類，目的是希望業者能將國家風景區、文化、生態、海灣、山脈、低碳、雙鐵、永續、養生等主題旅遊元素融入行程，同時能跨領域整合各地豐富的觀光資源，創新推出不同類型旅遊產品，提升國內旅遊品質，並打響臺灣國際觀光品牌。今年計有246個優質且富創意的行程報名角逐，透過品保協會精心評選，共挑出36條獲獎行程，豐富多元，條條精彩。這些品保協會掛保證的優質旅遊產品，可供國內外旅客出遊優先選擇。

2022金質旅遊頒獎典禮擴大舉行，鼓勵旅行業者達成創新及提升旅遊品質之雙重目標。圖／業者提供

2022金質旅遊「國民旅遊」分8項組別，各有3條行程獲獎：

★金質國家景區旅遊組： 可盡情享受國家景區各種旖旎的自然生態與風光，串連起『文化、林業、生態』特殊玩法及環境教育。 ★金質文化旅遊組： 帶領旅客一窺台灣過去的繁榮面貌、了解時代大熔爐中的各種文化特點。 ★金質生態旅遊組： 帶領旅客親近野植、藥草、地質、星空，以生態體驗，食農教育、戶外運動等認識大自然。 ★金質海灣旅遊組： 包含以沙灘為舞台的樂音樂海節慶、從潮間帶生態旅程與海龜的對話到互動式創意海鮮情境體驗為其特色。 ★金質山脈旅遊組： 帶大家走讀台灣美麗的脊梁山脈，飛越時空長廊，跟隨山行者百年前攀登玉山的足跡，登高遠眺疊巒疊嶂。 ★金質低碳雙鐵旅遊組： 以兩鐵列車，沿著鐵道尋覓內心深處的悸動，搭配單車騎行，用健康又減碳的方式迎風尋夢。

★金質永續旅遊組： 使用環保旅店、綠色餐廳，讓遊客契合環保的理念，探索台灣在地風光，徜徉鄉野田園美景。 ★金質養生旅遊組： 安排體驗山林瑜珈、自製香草包、藏山料理、自然食農，來一趟親近大自然的芬多精的養生巡禮。

入境旅遊獲獎行程將臺灣多元的自然風光及人文景觀，用嶄新的風貌推廣出去，期待國境開放後，能吸引更多國外遊客愛上台灣。圖／業者提供

在「入境旅遊」獲獎行程中，囊括了「國際魅力景區旅遊組」、「大陸地區來台旅遊」、「港澳地區來台旅遊」、「東南亞地區來台旅遊」、「東北亞地區來台旅遊」、「歐美紐澳地區來台旅遊」等6項組別，共12條行程獲獎。所有行程均結合了各部會暨有觀光資源，讓入境旅客細細品味台灣之美，體驗台灣的山海、地質、生態、人文、美食多元特色，將臺灣多元的自然風光及人文景觀，用嶄新的風貌推廣出去，期待國境開放後，能吸引更多國外遊客愛上台灣。

頒獎典禮今年更別出心裁，選在保存最古老完整的三級古蹟建築物西門紅樓戶外廣場舉辦，結合各式特色創意市集，邀請民眾分享體驗多元的旅遊市集及不同的頒獎典禮，讓民眾與業者共同為促進旅遊發展做見證，現場同時提供精美摸彩獎品，帶給民眾不一樣的歡樂。 多元旅遊市集區塊，邀請了各地具在地風味或特色的農特產品、創意伴手禮一同共襄盛舉，提供民眾在享受金質國旅行程外，還可以看到各地不一樣的文創商品、農特產、手工藝品等產品，可說是應有盡有。今年更結合政府「綠道旅遊」主題的推廣，特別設有拍照區供民眾打卡留念。

金質旅遊所有得獎行程為消費大眾挑選出最切合需求的優質旅遊產品。圖／業者提供

金質旅遊行程選拔今年邁入第十年，秉持公平、公正、公開，邀請專家、觀光局、縣市政府代表、社會賢達公正人士、學術界代表等參與，嚴選「價格合理」、「內容透明」、「旅客滿意」的優質行程，為消費者精心挑選出安心又滿意的最佳行程，同時提供業者一個榮獲金字招牌認證的最佳管道。

今年度的頒獎典禮在觀光局、縣市政府、各風管處、旅遊同業及消費者的共同見證下圓滿舉辦。品保協會除了持續替消費者權益嚴格把關，更在交通部觀光局的大力支持下，不斷宣傳得獎的優質行程，讓獲獎業者提升旅遊品質的用心被民眾看見，同時鼓勵國內外旅客多多參加金質旅遊行程，體驗金質旅遊行程的美好。