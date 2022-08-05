商研院永續管理師實作班結訓 學員取得證照助企業落實ESG

為呼應國際「淨零碳排」永續的市場競爭趨勢與制度規範，財團法人商業發展研究院(簡稱「商研院CDRI」)日前率國內之先，首開「服務業ESG企業主班」，吸引超過80位企業高階主管參與後，7月底至8月初再開設為期四天的「ESG永續管理師實作班」，協助企業因應ESG落實挑戰。

商研院董事長許添財出席致詞時指出，落實ESG需聚焦在三大智慧：A I人工智慧、B I企業智慧、C I節能省碳智慧，他並以旋風來台的美國參議院議長斐洛西的精神，期許「ESG永續管理師實作班」學員每天精神抖擻，充滿活力的執行公司任務，完成績優成效。商研院院長王建彬也期望「ESG永續管理師實作班」學員，經過考試合格取得證書後，未來回企業可以協助公司完成相關ESG的工作。

王建彬說明，商研院ESG今年自推出ISO14064與ISO14067期課程以來，每班30名連續爆滿，今年ISO14064第二班即將於8/15-16、8/24-25 四天上課，上完課最後一天通用考試可取得SGS國際證照，即具備輔導廠商資格。此外參加的公司，可以向勞動部申請補助經費50%。

商研院推出的一系列永續課程強調一條龍服務，目前已開出企業主班、永續管理師實作班、國際認證班、永續報告書撰寫班，8/8-9/9商研院也將再開出ISO 50001能源管理認證課程，協助組織如何導入系統並整合既有管理系統，找出內部可以提升能源效率的設備。商研院進一步表示，除了一系列培訓課程外，未來商研院的顧問團隊也將進入個別輔導階段，有需求者請電0910663570王先生。