20分鐘募資突破200萬 是湯鍋也是平底鍋

新時代廚房神隊友 大古鑄鐵《雙雙鍋》募資倒數中

傳產拚轉型，紛紛瞄準募資平台打響新創品牌知名度，台灣精品鑄鐵食器品牌——大古鑄鐵也針對台灣人料理習慣及廚房空間，歷時超過一年反覆研發、討論、修改，推出「是湯鍋也是平底鍋」的全新無塗層鑄鐵鍋【雙雙鍋】，開始預購前即在網路上引發話題討論，更創下開賣20分鐘募資金額突破200萬的佳績！

傳產拚轉型 瞄準募資平台拓展網路新客群

根據經濟部中小企業處觀察，自2018年起，台灣有許多傳統產業轉型成立自營品牌，有別於過去僅靠實體通路、大型電商銷售的方式，也透過群眾募資平台在網路打響品牌知名度。疫情帶動自煮風氣盛行，台灣精品鑄鐵食器品牌——大古鑄鐵也瞄準群眾募資平台受眾喜愛多功能、創新設計的特性，歷時超過一年反覆研發、討論、修改，結合上千份問卷回饋，研發出全新商品【雙雙鍋】，不僅融合台灣人料理習慣，獨特雙層兩用設計搭配拆卸式把手，小尺寸也有大容量，更解決台灣普遍廚房收納空間少的問題。

一鍋抵萬鍋 省時料理好幫手

為了烹煮多種不同的料理，常常需要購買多種不同功能的鍋具，【雙雙鍋】包含上層、下層兩個鍋，可以兩鍋組合在一起燉出軟嫩的牛肉，也能兩鍋分開，同時煲湯、炒菜；如果要烹調的食材量較多，下鍋身也可以當炒鍋使用，尤其適合先煎後煮，一鍋到底完成多道料理。不論是中式、西式，家常菜還是餐廳大菜，懶人料理還是麵包甜點，只要一鍋就能完美搞定！此外，【雙雙鍋】不僅不挑鍋鏟、不挑刷具，烹調完畢也能馬上用冷水沖洗，能大幅減少換鍋、洗鍋的時間。

拆卸式把手設計 烹飪不燙手收納更靈活

台灣人普遍廚房空間小，【雙雙鍋】採用拆卸式把手設計，讓鍋具收納時不再受限於鍋子的把手長度，烹飪時也不用擔心把手導熱會燙手的問題。由於鍋身是全鑄鐵的材質，可以整鍋放入烤箱，要將烤好的料理拿出烤箱時，也不需要再小心翼翼地透過隔熱手套，將手伸進還熱烘烘的烤箱內，將把手隨手卡上即可取出熱騰騰的料理。【雙雙鍋】也適用於各種爐具，無論是IH爐、瓦斯爐、水波爐、電陶爐都可以，甚至直接放上炭火直接加熱也沒問題！

100%原生鐵礦 真正無毒、安心的良心鑄鐵鍋

大古鑄鐵以獨家「陶瓷模精密脫蠟」技術打造品牌所有鑄鐵壺、鑄鐵鍋，堅持使用「100%進口原礦生鐵」，每批原料皆經過重金屬殘留測試，且堅持不使用對健康有疑慮的化學塗層，僅以食用等級的亞麻仁油開鍋，更通過SGS、美國FDA、多項歐盟食器標準等檢測。此外，【雙雙鍋】導熱快且均勻、蓄熱效果佳的特性，能縮短烹調料理所花的時間，不僅能鎖住食材原味，還兼具節能、省瓦斯的好處，想要快速做出一桌好菜再也不是難事，是忙碌的現代人不可或缺的烹飪神隊友。

量身打造專屬防水帆布袋 露營、野炊一「袋」美美出門

近年露營自煮的風氣盛行，及堅持在地生產的MIT精神，同步規劃可完美收納【雙雙鍋】的旅行提袋，與台灣優質品牌「一帆布包」合作，量身設計適合外出露營攜帶的防水耐用帆布袋，除了鍋具本身，也能在旅行提袋中放入餐具、碗盤等工具，外出野炊更方便。