媽咪達人展長才 MomPower攜手媽媽孵化基地共同打造幸福生活

現代女性生活緊張繁忙，不僅圍繞著工作、家庭、孩子轉，也需要精算時間在自我成長、保持實現自我價值上努力，在工作與生活、自我與家庭間求得平衡，已成為媽咪們共同的重要課題。

媽咪專屬學習社群MomPower觀察9,000位媽咪發現，母親身分意味著需要面對許多過去未曾經歷的難題，容易因為未知結果而驚慌失措;雖然在職場上馳騁一方，也會因為無法兼顧生活細節而貶抑自己做得不夠好；或因家庭財務規畫、育兒教養上，與先生長輩意見相左，溝通與理財成為媽咪們最苦惱的問題。這些共同情景若能透過社群相互交換經驗且提供解決之道，將能大幅減低媽咪們的心理壓力，而同儕陪伴力量讓媽咪們不再憂慮，更有信心能成為支持家庭幸福的一家之主。

「MomPower媽咪學習社群」與「HerAttitude臺灣女性創業支持暨發展協會」於5月20日共同應邀加入MamiSpace幸福媽咪孵化基地。MomPower由精算媽咪珊迪兔與好厝理財創辦人Laura共同發起，希望從社群內可挖掘擁有不同專業的媽咪達人，從線上學習到實體交流，提供媽咪們家庭理財、斜槓創業、育兒教養、夫妻溝通到自我成長的全方位內容。在MomPower不僅能找到願意分享經驗與支持他人經驗的前輩，也能為創造多元收入帶來更多想法，並且透過工作坊付諸行動，打造自己的幸福生活。

MomPower從線上學習到實體交流，提供媽咪們家庭理財、斜槓創業、育兒教養、夫妻溝通到自我成長的全方位內容。圖／臺灣女性創業支持暨發展協會提供

MomPower媽咪學習社群已匯集超過9,000人，開創由媽咪達人互助的免費線上學習方案「非獨學計畫」，每月2次探討如何在自我、親子、財務及生活中成長，且鼓勵群內媽咪展現所學，透過真實的經驗交流與相互支持，讓她們一起學習不孤單。此方案已支持8位媽咪知識變現，迄今已辦理超過20場，服務超過2,000人次，成果卓著。

MomPower中最具特色的「家庭財務長」系列課程，透過家計力入門、看懂並選擇合適自己的投資工具、取得理財規畫師相關證照等三階段課程設計，適合小家庭透過學習財商。目前已培訓30位家庭財務長，正朝向理財規畫師的斜槓職涯邁進，逐步取得專業證照，期望未來能協助更多家庭建立財務安全網，一起打造幸福的家。

Mompower精算媽咪幸福商學院，集結媽咪們的力量，透過互相支持、經驗交流，致力打造自己的理想生活。未來將在MamiSpace幸福媽媽孵化基地，提供產品作展示導流、活動場域與親子學習內容等，發揮孵化空間最大優勢，支持創業/斜槓媽咪能展現專業並學習交流，成為媽咪們的幸福據點。

MomPower與「HerAttitude臺灣女性創業支持暨發展協會」共同參加MamiSpace開幕，與現場媽咪們共同合影。圖／臺灣女性創業支持暨發展協會提供

【免費加入「非獨學計畫」，陪伴媽咪學習不孤單】https://course.mompower.cc/courses/together

MamiSpace幸福媽媽孵化基地地址：台北市大安區新生南路一段95號或查詢網站：https://goo.gl/maps/cSioJCqmAkyZsJaVA

媽咪達人：http://mompower.cc/coach/