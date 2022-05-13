立璽科技提供點膠創新服務　贏得信賴

「學如逆水行舟，不進則退！」立璽科技致力於培養專業人才，透過完整的公司制度和量身打造的教育訓練，不斷提升各項專業知識與技術，在凝聚團隊向心力之餘，也能確保同仁的專業能力維持在水準之上，一切的用心是為了提供最完善的服務品質，讓客戶能夠放心的把點膠任務交給立璽。

教育訓練的考核內容涵蓋了機械相關知識、機台檢修、各項點膠加工等，讓每位客服與代工同仁在各類的機台應用能力上保持同等水平，面對客戶的各項需求及疑惑也能及時解決，無後顧之憂。

立璽科技在業界提供特有的一條龍點膠服務，從膠水選用到設備售後服務一應俱全。若在設備購買上有預算考量，立璽也有設備租賃服務，讓小規模生產、創業初期、實驗測試階段等客戶也能體驗我們的設備。不用一次投入大量資金即可生產，一個月的設備產值可能是租金的數十倍，即達到小投資大回收的最大效益。

立璽也會針對租賃設備的客戶，指派專業的客服人員到廠進行操作指導，確保客戶能獨立使用設備進行生產。在設備操作的過程中，如有問題都能夠隨時提出，立璽有２４小時的線上服務團隊，能快速與客戶聯繫協助處理，讓客戶買的安心，用的放心。

立璽以靈活創新的點膠解決方案，滿足客戶需求。在點膠設備租賃市場中，立璽科技是王者中的王者！身為點膠設備製造商，立璽的點膠設備都是自家生產，無須再經由中上游購買而提高成本，加上專業的服務團隊和豐富的代工經驗，在設備的購買、租賃等相關服務上，立璽能提供許多使用經驗讓點膠設備應用更靈活，讓客戶可在短時間內提升生產力。即使遇到臨時的租賃需求，我們也有足夠的設備能夠及時供應。