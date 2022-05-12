北科大前瞻技術研究總部、義隆北科大研發中心揭牌 產學研發聯手共創雙贏

為前瞻科技培育專業人才，深化產學合作，臺北科技大學12日舉行「前瞻技術研究總部」暨「義隆電子‧北科大研發中心」揭牌儀式，象徵產業攜手大學相輔相成、共榮發展，共創產學雙贏新局面。

賴清德副總統親往出席「前瞻技術研究總部啟動儀式暨義隆電子-北科大研發中心揭牌典禮」，肯定北科大為台灣培育了無數的人才，推動台灣工業及科技產業進步，期許北科大未來不僅能達到學術尖端，也能達到技術落地的目標。

副總統致詞時表示，身為北科大榮譽校友，他感到與有榮焉，也代表蔡總統祝賀揭牌典禮圓滿順利，未來運作能更加成功，「產學合作、人才培育及國際鏈結都能充分發揮功能。」

賴清德去年參加北科大110週年紀念柱揭幕典禮，校長王錫福就預告要成立「前瞻技術研究總部」，賴清德強調，才短短幾個月的時間，今天再度躬逢其盛，對王校長的行政能力及傑出校友義隆電子葉儀晧董事長對母校的支持，表達敬意。

副總統指出，前瞻技術研發總部的成立，是一個全新的做法，包括零基預算、聘僱所需人才，且與企業界、特別是校友的研發資源做結合，達到學企共識、共學、共研的目標。更重要的是，前瞻技術研發總部也聚焦在台灣未來國家發展的重大方向，包括綠能、人工智慧、半導體產業，對「5加2產業創新計畫」或「六大核心戰略產業」的幫助都非常大。

副總統提到，目前已有5間國際知名的學校來共同參與及合作，包括麻省理工學院（MIT）、加州大學柏克萊分校、賓州州立大學、辛辛那提大學、德州大學阿靈頓分校，再加上義隆電子及其他傑出校友的共同合作，前瞻總部的未來遠景可期。

北科大前瞻技術研究總部座落於嶄新的研發大樓，集中全校的研發能量和產學資源，聚焦「能源」、「人工智慧」、「半導體」三大優勢領域，廣邀義隆、台達電、宏碁、友達、群光、美商Sunbird等企業進駐合作，北科北醫聯合研發中心、北區技專校院AI School研發中心、離岸風電技術研發中心、智慧鐵道產業研發中心等均已運作，希望建立一個由教育帶動產學研發的科研產業化平台，提供國際及本土企業「一站式、一條龍、跨領域」的整合服務。

北科大校長王錫福(前排左四)、前瞻技術研究總部主任蘇昭瑾(左七)與出席貴賓共賀前瞻技術研究總部啟動儀式圓滿成功。圖／北科大提供

北科大校長王錫福表示，北科大產學合作總金額最新一年超過5億元，研發動能和優質團隊廣受業界認可。王錫福指出，在「人工智慧」領域，北科大與全球觸控IC大廠義隆攜手成立聯合研發中心，未來二年由義隆挹注4千萬資金，共同取得科技部前瞻技術產學合作計畫-產學研發中心（AIR Center）經費支持，合作研發車用人工智慧感知融合技術，培育交通產業創新關鍵人才。

北科大校長王錫福（中）頒發義隆電子北科大研發中心聘書給義隆電子董事長葉儀晧（右）、中研院資訊所長廖弘源（左）。圖／北科大提供

義隆電子董事長葉儀晧表示，義隆電子是全球知名的人機介面晶片設計領導廠商之一，在全球筆電的產業具有主導地位，包括觸控螢幕晶片、觸控板模組 & 指向裝置等產品，市場佔有率皆第一，指紋模組產品位居世界第二大。

葉儀晧表指出，義隆電子持續加速現有產品AI化，保持技術創新的地位，並將這些技術及Mini LED區域調光（Local Dimming）跨入車用電子產業，也整合相關轉投資企業的產品技術，建構以邊緣運算人工智慧（Edge AI）應用為主軸的整體解決方案，將與中央研究院資訊研究所合作的ElanNet應用於Edge AI (SoC)的影像辨識應用產品，從新世代AI車輛先進駕駛輔助系統（ADAS）延伸到智慧交通的相關應用，最終擴及開發AI 影像辨識平台，為客戶量身打造具國際市場競爭力的優質產品。

義隆集團的ADAS警示系統已獲國內外車廠採用，此次與北科大合作的ADAS Level 2，結合ACC（主動式車距維持系統）、AEB（自動緊急煞車系統）、LKA（車道維持輔助系統），都是車輛智慧化的基礎，也是自動駕駛關鍵技術之一。以電動巴士及商務車為利基市場，發展感知融合與AI控制決策演算法，提升交通安全及社會福祉，為企業的中長期營運擘畫清晰的發展藍圖。

北科大前瞻技術研究總部主任蘇昭瑾指出，前瞻總部以產學研發、人才培育、國際鏈結為三大目標，讓產業界的優質資源可以進入校園、各領域的人才能充分交流，也將支援教師將創意發想和研究內容轉為具體，成為具有產值的商品或服務，達到「學術領先、技術落地」的全面效益，強化國家重點產業競爭力。