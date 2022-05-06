海保署舉辦海洋保育創意攝影競賽 總獎金30萬元High玩你的日常視角

鼓勵更多民眾主動關心與了解海洋保育相關議題，海洋委員會海洋保育署(海保署)舉辦的111年海洋保育創意攝影競賽即日起開放徵件參賽；海保署6日舉辦起跑記者會，邀請民眾透過鏡頭，發現生活中海洋的各種不同面貌。

No water No Life!海保署長黃向文表示，台灣四面環海，海洋生態性豐富，近年來因海洋廢棄物及過度捕撈等行為，海洋生態面臨相當大的危機。海保署希望透過競賽活動，鼓勵民眾在日常生活中，透過潛水、淨海活動或學童在潮間帶進行的海洋教育，記錄與海洋的連結，提升海洋保育意識。

海保署長黃向文出席4月13日在帛琉舉辦的「我們的海洋大會」，黃向文透過大會出版的特刊書中照片指出，海洋保育創意攝影競賽透過巧手、創意和雙眼，看到海洋、水下的生態，以及人和海洋的互動。圖／黃台中

關心海洋生態保育的推廣大使吳鳳，以及滅火器樂團現身共同倡議海洋保育行動，呼籲民眾關心我們生活的這片土地和周邊海洋環境。

滅火器樂團團員(左一起)、海洋生態保育推廣大使吳鳳 與主持人暢談海洋保育倡議行動的推動成果。圖／黃台中

在海保署的邀請下，臺灣首位水下鯨豚攝影師金磊、知名水下攝影師京太郎、Zola三位公開現身分享自身投入水下攝影所看見的海與海洋生物，更傳授水下攝影小技巧，透過水下攝影的精采圖片呼應本次競賽主題。

本屆海洋保育創意攝影競賽以「你眼中的海」為主題，競賽分為「水下生態」、「海洋生物」、「人與大海」三組進行徵件，各組首獎獎金五萬元，最後入選的照片將製作成攝影集出版，即日起至今年7月31日受理徵件。更多競賽資訊請上活動網站查詢：https://eventchs.wixsite.com/chscompetition2022。