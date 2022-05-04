小輕跑之王KYMCO VJR 125 4V/TCS 全新進化登場

不只電動機車攻勢凌厲，KYMCO的新世代燃油機車也一輛輛接力上市，KYMCO光陽集團執行長柯俊斌即豪氣宣布推出全新進化的VJR 125 4V/TCS，以著嶄新電競設計概念外型，搭載強悍4V戰隼引擎，並配備重車級TCS循跡控制系統，再次推升『輕跑王者』定義！

光陽集團柯執行長表示，KYMCO始終致力研發最符合消費者需求產品，新推出有著「最安全性能輕跑」美譽之KYMCO VJR 125 4V/TCS，為業界唯一配備重機級安全系統的125白牌速克達，不僅造型迎合年輕人對搶眼外型的重視，也擁有家長們非常在意的安全與穩定性。

全新KYMCO VJR 125 TCS車型結合TCS與ABS兩大主動/被動安全科技，以及前後碟煞系統相同的180mm碟盤規格，對應台灣多雨天候，騎士騎經溼滑路面或路面標線等路面時，將可發揮最佳穩定效應；所採4V戰隼引擎擁有高達10.8PS最大馬力，0~100km/h加速僅需8.51秒！，搭配高強度剛性車架、SSC水平懸吊與複筒式強化後雙避震器，兼具運動性、穩定性與舒適度，放眼同級無對手！優惠買家，6月30日前購車即享超激優惠！即日起入主VJR 125 4V/TCS即享5,000元購車金(或36期0利率)二擇一優惠方案，分期購車再送專屬百萬護「駕」保障。新車上市更限時加贈黑準磁浮手機架(VJR聯名版/市價2,190元)。