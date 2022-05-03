詠業科技111年第1季營收獲利亮眼

詠業科技(6792)111年度第一季營收4.4億元，較去年同期成長13.47%，毛利1.78億元(毛利率40%)，較去年同期成長15.05%，營業淨利為9,091萬元，較去年同期成長28.63%，合併之稅後淨利為7,814萬元，年成長39.17%，每股盈餘為1.63元。

詠業科技 (6792)深耕佈局三大產品線，包含電子陶瓷元件、模組與系統產品及其他電子零組件，主要應用於無線通訊零組件、壓電元件與超音波傳感器及線路保護元件三大領域，終端產品應用層面廣泛，為上市公司達方電子(8163)旗下第一家上市的子公司。

詠業科技在電子陶瓷元件擁有多年之開發經驗及自主研發設計能力，運用獨到核心技術研發具前瞻性與獨創性之產品。在無線通訊領域將著重於整合型藍牙耳機天線、高精準定位天線模組、智能監控系統、網通及電腦周邊的產品開發與應用。目前公司正積極布局毫米波天線陣列模組的技術，利用本身在LTCC陣列天線的設計、量產能力並結合工研院技轉在模組電路設計與相位控制技術能力，共同開發毫米波天線陣列模組，並應用於5G毫米波通訊技術上，例如小型基地台、用戶終端設備(CPE)及低軌道衛星地面接收站等，本公司並將進一步參與工研院的低軌道衛星法人科專計畫，強化在5G及低軌道衛星通訊技術能力及產品布局；在壓電超音波傳感器產品方面，未來將著重於新產品如智慧水中浮標、液位傳感器及流量計的開發與應用；詠業科技未來除持續開發新產品與新應用外，並與客戶保持良好的互動與提供客製化的服務，並將擴充瓶頸設備產能，滿足未來成長需求。