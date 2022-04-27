全研VTS機械神經感測器 機械設備救星

全球產業面臨缺工、原物料上漲等壓力顯現，各項成本層層堆高，為能有效監控設備稼動率與製程良率並達到異常預警，導入智慧化生產勢不可擋。全研科技（A&F）扮演關鍵推手，推出全新「VTS機械神經感測器」，搭載最新Cortex-M4處理器，以最高1 kHz的頻寬實現設備與結構的長時間變化紀錄與即時監測，能廣泛應用於半導體、精密機械、土木結構等，搭配A&F Vida-ACE RT即時資料視覺化軟體，準確防範於未然。

全研科技總經理邱毓英說明，即使國內製造業導入智慧化生產設備以提高效能，維護工作仍多停留在例行性保養、人工判斷異常原因，造成人力、時間成本居高不下，且由於馬達、設備、機台長時間運作，僅仰賴人力無法精確掌握機台耗損的狀況，此時，預知保養和計畫性維護已然成為充要條件！

全研科技憑藉在設備業超過20年以上的實力經驗，深知且戮力解決業者痛點，開發出A&F VTS機械神經感測器，利用僅重32公克、54 mm×38 mm×10 mm的機身大小，安裝在待檢位置即可透過回傳資料長時間紀錄、監測受測物變化，不論技術、品質及耐用度皆具備高程度水準。

全研科技全新VTS機械神經感測器可針對機台設備做出即時偵測回饋，並以視覺化軟體呈現振動三方圖、水平儀，於異常時進行即時警報。圖／業者提供

精密加工業在加工精度上要求極高，機台振動與直度變化過大皆會造成業者莫大損失。VTS機械神經感測器領先同業搭載6軸感測器(3 軸加速度 ±2 g、3 軸角加速度 ±125 dps)，透過Vida-ACE RT資料視覺化軟體即時顯示頻譜圖、振動三方圖、水平儀、姿態儀，同時提供資料紀錄，異常即時警報與Line Notify等功能，以供人員進行即時保養，亦可依據ISO 10816進行機械設備與傳動元件測試。A&F VTS提供API函式庫，能讓開發人員在最短時間快速建立AI智慧製造與工業4.0架構。

全研科技20多年來以「A&F」品牌行銷全球，為精密對位平台XXY平面機器人的領航者，專注投入對位精度0.3 μm的AOS核心對位系統技術研發及產品設計優化，近年在邱毓英總經理的運籌帷幄之下，秉持「全力以赴、研究創新」企業願景，以產業界中的關鍵角色為中心，提供高精密感測器，助製造業創造更佳的競爭力。