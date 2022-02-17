單車零件衝產能 Q1迎豐收

受惠全球自行車市場持續熱銷，組車大廠巨大、美利達訂單滿手，也因此飽受零組件缺料之苦，而零組件供應鏈包括桂盟、日馳、利奇等製造廠商，積極擴產線拚產能，拚出好業績，不僅2021年各家營收均創下歷年新高紀錄，且出貨熱況從去年延續到2022年，零組件族群元月營收均呈兩位數成長，首季營收續攀高峰有望！

全球最大的自行車鏈條供應商-桂盟集團，為貼近市場短鏈供應，在全球各地自行車生產聚落均設有工廠或銷售公司，即時服務客戶。桂盟去年營收締造77.6億元、年增26.52％的歷史新高佳績；今年元月雖因春節假期工作天數減少，桂盟依然創下7.12億元的營收、年增10.8％的史上第三高紀錄。



桂盟集團拚產能，去年第四季完成中高階自行車鏈產線擴充，產能可望提高一成，桂盟預期未來數季，高階自行車、電動自行車的需求熱潮可望接續，同時歐美補修市場也是看淡不淡，對2022年整體營運表現抱持樂觀看待。

此外，利奇去年在產能利用率滿載下，營收創下48.84億元、年增逾44％的歷史新高紀錄，預期獲利也將同創新高。

利奇表示，因應訂單增長及產能供不應求，目前兩岸工廠拚擴產，包含建置新產線、添購生產設備及擴招線上組配人力，帶動今年元月合併營收4.13億元，年增16.31％，續創歷年同期新高。

利奇表示，目前歐美經銷通路自行車庫存水位仍然偏低，組車廠商普遍面臨缺料之苦，利奇全力擴產滿足整車廠少量多樣的訂單需求。法人表示，利奇的訂單能見度已看到2023上半年，今年1月營收續創同期新高，2月營收挑戰4億元以上的佳績可期；且利奇隨著兩岸拚擴產，雖然去年營收基期已墊高，今年營收仍看增5-10％。

同樣滿手訂單的日馳，為提高訂單達交率而持續加班趕工，挹注去年合併營收18.87億元、年增逾五成，創下歷史新高紀錄。時序進入2022年，日馳的產能利用率依然處於高峰，在拚產能出貨有成下，推升1月合併營收1.65億元，年增45.2％，預期2月營收也將淡季不淡。

零組件廠商表示，部分自行車業者的高階車款訂單能見度，已看到2022下半年，預期自行車產業至少旺到2023年，加上未來缺櫃、運輸不順等問題，逐漸紓解，組車廠商會加快供貨腳步，進而拉動零組件的需求，零組件供應鏈2022年營運成長動能可望維持強勁。