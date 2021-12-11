落實建築韌性永續 花敬群:預鑄工法、循環經濟不能等

文/林宜蓁

全球暖化加劇，加上疫情擾亂，被迫人們重新檢視住居的環境與安全。內政部次長花敬群昨(10)日出席「2022國家卓越建設獎」論壇指出，對於營造業缺工，造成新建案的造價成本大增，以及人類生命財產安全正面臨極端氣候威脅，認為努力從建築產業升級，加快預鑄工法與循環經濟的導入，才能打造永續韌性的城市環境。

這兩年全球因新冠肺炎疫情及極端氣候侵襲，人類生命財產不但飽受威脅，也引發各種社會問題。花敬群表示，面對大自然反撲及公共議題推動所遇的阻力，他期勉在座的建築師與不動產業界等精英，更要以一顆「柔暖的心」與「堅持的態度」面對。

他說，隨著建造成本增加，新工法的普及提升勢在必行。建築4.0智慧化或預鑄模組，為未來政府部門跟民間部門集體合作努力要去改善的方向。他舉社會住宅為例，透過新工法推展，將公共政策與建築產業升級結合，一來有效擴大新建築量能，二來找出讓地方永續韌性的解決途徑。

該場由中華民國不動產協進會與中華民國全國建築師公會合辦的「從卓越建設看地方永續韌性」論壇，探討在致災性豪雨、颶風來襲紛擾下，城市建設如何得以永續韌性。

九典聯合建築師事務所主持建築師郭英釗以「循環經濟為建築創新的動力」為題，分享建材銀行、建材護照、以終為始等新建築觀念，讓在座瞭解如何整合建築物的分層生命週期概念、建築資訊模型與模組化設計，以增加建材的循環運用。以零排放、零廢棄為目標，確實落實循環經濟的機會。

今年「國土建設特別貢獻獎」得主、前台北市都發局局長、台北仲觀聯合建築師事務所主持人林洲民則分享身為建築師可以承擔的社會責任。他以任職台北市都發局長時的經驗，剖析從業界到公務體系的參與，讓自己更清楚如何以建築專業的角度貢獻塊土地，及在整體國土建設的專業發揮。

負責規畫論壇活動的不動產協進會暨世界不動產聯盟台灣分會理事長張麗莉表示，今年國家卓越建設獎論壇是以宏觀的角度切入，探討循環經濟、建築師的社會責任，以及管理維護對生命週期、房產等價值議題。