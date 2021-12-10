早安美芝城推出三款年節特色蘿蔔糕 開放預購

迎接即將來臨的農曆新年，早安美芝城今年聚焦團圓桌上不可缺少的靈魂菜色—蘿蔔糕，以蘊含新年祝福寓意獻上「花開添運」、「馥貴吉祥」與「金玉滿堂」三款年節特色蘿蔔糕。今（10）日宣布於全台指定門市、Line官方帳號開放預購，每種口味皆售價199元，凡購買任一款年節蘿蔔糕還可用199元加價購得「福虎生風」保冷袋乙個（原價399元），全台限量2000個，售完為止。

適逢虎年到來，早安美芝城特別邀請善於勾勒「虎」形象的台灣新銳插畫家Ericoco，以舊時鐵窗花為靈感，結合其最知名的小虎IP，打造三款復興台味全新包裝和限量紀念款「福虎生風」保冷袋。

早安美芝城嚴選媲美五星級飯店頂級新鮮食材，端出三款特色蘿蔔糕，希望讓消費者吃得暖心又安心。延續去年人氣口味，「花開添運」蘿蔔糕選用當季最新鮮的白蘿蔔，搭配東港櫻花蝦，入口瞬間便能感受到滿溢的鮮美滋味，讓人一口接一口欲罷不能；「馥貴吉祥」蘿蔔糕精選台灣國產豬肉，佐以陳年高粱酒浸漬，從醃漬、調味、製作、料理等多道工序，吸收港式文化精髓，且搭配陳年高粱酒香，完美呈現台式與港式的料理精髓，每一口都是滿滿的臘肉香，即使不蘸醬也絕對夠味好吃；另外全新研發的「金玉滿堂」蘿蔔糕，選自大甲檳榔心芋頭，肉質細緻綿密好入口，百分百天然無添加任何化學色素及香精，每一口都吃得到芋頭顆粒，方便素飲食習慣消費者也可無負擔輕鬆享用。

以東港櫻花蝦、高粱臘肉、大甲芋頭為主體，讓年菜輕鬆上桌。圖／早安美芝城提供

早安美芝城特邀新生代人氣插畫家Ericoco合作，深感Z世代下親友間相聚時光變少，讓人不免懷念起舊時家家戶戶團聚、互道恭喜的美好場景。為了復興這股道地台味，便選擇極具時代性，承載半世紀台灣最美的街道風景—窗花元素，以五零、六零年代最常見的山形、櫻花、幾何花窗圖形為主，搭配上Ericoco最為人津津樂道的「小虎」意象，針對三款蘿蔔糕設計三款創意包裝；此外，更別出心裁打造一款「福虎生風」保冷袋，看見小虎慵懶躺在蘿蔔糕體上，讓人覺得愜意感十足，迫不及待要迎接新年的到來。

早安美芝城與人氣插畫家Ericoco合作設計全新包裝，用創意復興最美台味、增添人情味。圖／早安美芝城提供

早安美芝城指出，「花開添運」、「馥貴吉祥」與「金玉滿堂」三款特色蘿蔔糕將於12月10日於全台指定門市及LINE官方帳號（https://reurl.cc/l5Kem6）開放預購，1月10日起也可至指定門市內用嘗鮮體驗（售價45元）。詳細門市與活動資訊可洽詢官網：https://reurl.cc/L7KMk9