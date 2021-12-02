您的一票，決定愛的力量 總票數破百萬

由台新銀行公益慈善基金會聯合8家策略夥伴，共同主辦第12屆「您的一票，決定愛的力量」，共有303家提案單位通過初審，投票活動於11月30日下午5時結束，投票民眾將近45萬人，刷新「您的一票，決定愛的力量」12年來最高參與投票人數，總票數達104萬6,419票，共94家團體獲得公益基金，預計於12月18日舉行捐贈儀式。

台新銀行公益慈善基金會表示，今年活動由台新夢想家球隊代言，號召年輕族群投票，締造百萬票數佳績，且在疫情管制下，台新集團仍全力動員，除假日偕同社福團體在全台各景點舉辦四場大型促票活動，在集團內也推出促票活動。更運用數位拍攝時下最流行的短影音，隨時傳送給親朋好友協助拉票，各單位志工莫不卯足全力，競相推出花招百出又趣味橫生的促票影片。

該基金會指出，第12屆「您的一票，決定愛的力量」共有六大領域，九大族群，其中以社會福利領域競爭最為激烈，50萬元組由「乳癌防治基金會」奪冠，透過經費辦理乳癌防治數位健康講座。25萬元最高票為來自台東的「紫萱草關懷協會」，經費將用於協助台東偏鄉身心障礙者課程。

10萬元組則持續由長期推動兒童閱讀的「高雄市故事媽媽協會」領先獲得1萬6,572票，經費將用於培訓志工，進入社區與校園推廣閱讀。創新服務獎則由众社企提獎金20萬元，由「台北市視障者家長協會」和「台灣手語翻譯協會」獲獎。

「文化教育」領域，票數為高的中原大學「愛鄰社」學生社團，長期輔導桃園弱勢兒童免費課業輔導。「數位學習」領域，最高票為「良顯堂福利基金會附設南投縣私立陳綢兒少家園」經費用於建置偏鄉青少年就業線上準備平台，青少年可以打破時空藩籬，在疫情下取得就業準備資源。

「社會企業」領域「社福社企」由「慈善藝廊宣藝術」定位為社會企業型的慈善藝廊，宣導藝術和公益結合，獲得最高票。