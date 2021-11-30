信義全民社造 提案多元創新

邁入第17年的信義房屋社區一家全民社造行動計畫，繼2020年提案數突破千件，2021年提案總件數再度超過千件，目前僅剩東引鄉尚未提案，累積提案涵蓋率達99.73％。2021年提案不論在提案議題設定以及類型差異化，或因應疫情提出具體的作為以及高齡社會的青銀提案，均呈現多元創新。

信義房屋全民社造行動計畫為全台影響力最大的社區營造支持計畫，2021年全民社造行動計畫由評審團最終選出三件首獎、89件楷模獎、129件種子獎。

其中，台南市東區大同國小師生與在地居民共同改造南台南火車站，不僅連結與社區的情感，也扭轉老車站因南鐵地下化被拆除的命運，而苗栗三灣的返鄉青年則與社區的孩童耆老藝術創作，將瀕臨廢校的三灣國小大坪分校打造為「山村裡的遊樂園」，凝聚社區意識，點亮在地。

2021年的提案，評審團依據民眾參與度、創意提案度、實施影響力、執行永續性等四面向進行綜合評選，整體提案件數的質與量均有優良表現，其中「深耕校園類」中學師生組再創新高，原因在於校園提案在108課綱及大學社會責任的影響下，學校、社區與青年彼此共創關心地方議題，也證明社區營造種子已向下扎根與向外擴散。

在各縣市提案分析，中南部縣市如屏東縣、嘉義縣、高雄市與台中市，提案件數高於去年。有趣的是，女性提案是男性提案者的兩倍，看到在地女力投身社造，透過創新方式成立社會企業，甚至協助培力新住民參與當地社造工作，展現不一樣的社造樣貌。

國發會近年推動地方創生，在「全民社造行動計畫」提案中，「產業發展」提案率近9.9％，排序第四位；至於排序第一位「人文教育」提案與排序第二的「環境景觀」提案中，與地方創生議題也有連結，地方創生議題儼然已形成跨域的重要課題。綜觀今年的提案，不論在提案議題設定以及類型差異化，或是因應疫情提出具體的作為以及高齡社會的青銀提案，均呈現多元創新。

獲得「國小師生組」首獎的台南市東區大同國小，就是學校老師藉由人文教育議題課程的引導下，讓學生了解南台南車站的歷史，進而與居民共同發起「老車站夢想改造」行動，在大同國小師生與居民的努力下，扭轉因南鐵地下化被拆除的命運，為解決車站夜晚陰暗與不安全的問題，透過太陽能發電讓老車站成為社區裡的「星亮點」。

獲得「幸福社區類」首獎的聯庄號苗栗三灣的返鄉青年，他們與耆老、在地藝術家合作，讓在地居民、孩子也能參與，以跨域、跨齡協作的方式，以過去曾面臨廢校危機的三灣國小大坪分校為主要場域，打造「山村裡的遊樂園」的藝術行動，不僅凝聚社區人心，也成為地方產業、生態、文化資源的媒介，共同營造一個共有共好的社區生活形態。